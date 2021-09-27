В прошлом году писать обзор новых смартфонов Apple было довольно просто. «Базовый» iPhone 12 получился настолько удачным, что у Pro практически не оставалось аргументов в свою пользу. Можно было дать простой совет: если выбираешь iPhone, выбирай базовую модель.

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С 13-м поколением iPhone такой совет дать сложнее.

12S: дизайн

Уверен, не только у меня после сентябрьской презентации Apple возникло ощущение, что вместо нового поколения нам показали устройство, которому больше подойдёт название iPhone 12S, а не 13. Вроде всё стало «лучше», но при этом быстро найти ответ на вопрос «Ну и что там такого нового?» как-то не получается.

Конечно, если начать присматриваться, изменения найдутся. iPhone стал чуть толще и чуть тяжелее, изменился выступ для камер, размер и раcположение линз, что немедленно породило массу шуток.

iPhone 13

Перфекционизм дизайнеров Apple одержал окончательную победу над стандартами регуляторов — в 13 поколении на корпусе iPhone не осталось ни одной технической надписи или логотипа. К примеру, в смартфоне прошлого года можно было обнаружить несколько технических символов на боковой грани.

iPhone 13 mini

С одной стороны, изменения во внешнем виде устройства практически незаметны. С другой — их достаточно, чтобы чехол от iPhone 12 не подошёл к iPhone 13, так что будьте внимательны.

Пожалуй, наиболее значительное внешнее улучшение iPhone 13 — уменьшенная «чёлка». Динамик переместился ближе к краю экрана, а освободившееся пространство заняли сенсоры Face ID. В итоге «чёлка» уменьшилась на 20%.

Заранее предупрежу — вероятно, вы не сразу заметите пропажу этих процентов. У меня, например, при первом знакомстве с устройством возник вопрос: «Так, а я сейчас точно взял в руки новую модель, а не старую?»

Даже с iPhone mini, у которого каждый пиксель на вес золота, освободившееся пространство экрана остаётся незамеченным. Одна из причин такого восприятия в том, что появившееся пространство на экране никак не используется — iOS просто немножко увеличивает иконки уровня сигнала и батареи.

13: ёмкость и батарея

«Внутри» два ключевых изменения, на которых стоит остановиться. Первое — увеличение минимальной встроенной памяти iPhone 13 и iPhone 13 mini. Теперь за 80 тысяч рублей Apple предлагает стартовую модель со 128 ГБ. В 2020 году за эти же деньги компания продавала iPhone 12 c 64 ГБ.

Думаю, не только меня при покупке iPhone коробила мысль, что 64 ГБ как-то уж слишком мало, а дополнительные 64 ГБ явно не стоят увеличения чека на 15 тысяч рублей. Теперь же базовой модели iPhone 13 с 128 ГБ должно хватать для большинства потребностей.

Второе изменение — физическое увеличение батареи. Она теперь на 15% больше для iPhone 13 и на 9% — для mini-версии. В переводе на длительность работы Apple утверждает, что iPhone 13 проработает на два часа дольше прошлогодней модели, а iPhone mini — на полтора.

Никто не будет спорить, что увеличение ёмкости аккумулятора — это, конечно, очень хорошо. Но в случае с iPhone 13 дополнительные два часа работы воспринимаются, скорее, как приятная добавка, потому что iPhone 12 и без того отлично держал заряд в течение дня. А вот в случае с iPhone 13 mini увеличение ёмкости стало острой необходимостью.

Прошлогоднего iPhone 12 mini зачастую хватало лишь на первую половину дня активного использования, поэтому внешний аккумулятор был обязательным аксессуаром для владельцев миниатюрного смартфона.

Я не провожу специальных тестов и измерений на эффективность работы аккумуляторов, а, как обычно, делюсь общими впечатлениями от повседневного использования устройства.

В первый же день тестирования в обед я зарядил iPhone 13 mini до 100%. В течение дня я в ленивом режиме скачивал приложения, фотографировал кота, сидел в лентах Telegram, Reddit и Instagram — одним словом, проводил день с пользой для сервисов и рекламодателей. Перед сном красный индикатор батареи говорил о 3% остаточного заряда.

За пару дней использования mini-версии я бы остановился на таком промежуточном выводе: прирост в ёмкости заметен, но смартфону как будто не хватает еще одного-двух дополнительных часов, чтобы я смог чувствовать себя увереннее, выходя с ним на весь день из дома.

Дополнительные часы работы, по словам Apple, обеспечены не только увеличившимся размером аккумулятора, но и новым энергоэффективным чипом A15 Bionic. В этом году процессор примечателен тем, что вместо приёма матрёшки (когда Apple сравнивает показатели новой модели с предыдушей), компания перешла на сравнения с абстрактными «другими смартфонами».

Например, на сайте утверждается что скорость работы процессора до 50% выше, а графика до 30% быстрее, чем «у многих других смартфонов». И вообще новый чип уступает только чипу, установленному в iPhone 13 Pro.

Подтверждать или опровергать такие утверждения сложно — непонятно, что подразумевается под «другими смартфонами» и как проводились измерения, поэтому я зафиксирую здесь пару наблюдений.

Да, тест в приложении Geekbench подтверждает увеличение вычислительной скорости по сравнению с iPhone 12. Нет, вы не заметите прироста мощности, если перейдёте на новый смартфон с 12-го или даже 11-го поколения. Всё потому, что Apple выпускает смартфоны с большим запасом мощности, которого хватает на годы вперёд.

И, кстати, ещё одно «нет»: я не заметил каких-либо отличий в скорости работы между iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Всё работает быстро, плавно и, стоит верить, мощности новых телефонов хватит на ближайшие пять лет.

12 Pro Max: камера

Если коротко, то Apple взяла сенсор основной камеры с iPhone 12 Pro Max и портировала его в iPhone 13. А так как снимки на iPhone 12 Pro Max, кажется, хвалили все обозреватели, такой же результат получился и у iPhone 13.

Телефон гарантированно выдаёт хороший результат при повседневной съёмке: ночной режим, насыщенные кадры с обилием деталей, быстрая фокусировка. Большой сенсор, перекочевавший с самой дорогой модели iPhone 2020 года, даёт предсказуемые преимущества — он улавливает больше света, поэтому и результат получается впечатляющий.

Кстати, именно размером сенсора объясняется диагональное расположение камер — чтобы оставить компактный квадратный вырез, пришлось разместить камеры по диагонали.

Основная камера iPhone 13

Основная камера iPhone 13

Сверхширокоугольная камера тоже обновилась для работы в условиях плохого освещения, но улучшения не такие заметные, как с основной камерой. И вообще я понял, что пользуюсь сверхширокоугольной камерой крайне редко и предпочёл бы появление в iPhone 13 телефотокамеры, позволяющей приближать объекты.

Основная камера

Сверхширокоугольная

Из нового: в приложении «Камеры» появились две настройки, которые доступны только обладателям iPhone 13 — фотографические стили и режим «Киноэффект», которому уделили немало внимания на презентации.

«Киноэффект» — это тот же портретный режим, только упакованный для работы с видео. Он распознаёт человека в кадре и размазывает фон вокруг. Но его ключевая функция — это автоматическая смена фокуса во время съёмки.

Работает так: iPhone распознаёт, когда главный герой кадра смещает свой взгляд к другому человеку и автоматически переводит на него фокус — без каких-либо действий со стороны оператора. Примечательно, что скорость смены фокуса будет зависеть от расстояния между объектами: чем дальше объекты друг от друга, тем медленнее произойдет смещение фокуса.

Тесты показали, что коты улучшились на 20%

Подобные эффекты создаются при помощи алгоритмов, которые распознают объекты в кадре, их расположение, движения и прочее, и применяют к ним соотвествующие эффекты.

Здесь не используется «железные» помощники вроде второй камеры или каких-либо датчиков. Поэтому при редактировании снимка можно сменить объект в фокусе или настроить интенсивность размытия фона — потому что это «Киноэффект» в первую очередь программная.

Редактирование фокуса для видео, снятого в режиме «Киноэффекта»

«Киноэффект» работает без каких-либо подводных камней. Он хорошо распознаёт главные объекты в кадре и быстро фокусируется на них. Его слабые места такие же, как и у «Портретного режима»: при съёмке в условиях плохого освещения появляется зернистость, а волосы не всегда корректно отделяются от фона.

Но я не думаю, что «Киноэффект» станет «вау»-функцией, ради которой стоит покупать iPhone 13. Скорее это забавное нововведение, с которым интересно поиграться в тот момент, когда о нём вспоминаешь — примерно как режим «Замедленной съемки» или «Таймлапс».

Настройка фотографических стилей в iPhone 13

Вторая настройка — фотографические стили, как мне кажется, будет применяться чаще. Они хоть и напоминают обычные фильтры — вроде тех, что используются в Instagram, — но работают совсем иначе.

Во-первых, фильтры в большинстве случаев применяются сразу ко всему кадру, в то время как фотографические стили учитывают объекты в кадре и, например, не изменяют оттенок кожи модели и не окрашивают небо в неестественные цвета.

Во-вторых, стили — часть процесса вычислительной съёмки. Изображение в современном смартфоне с момента попадания на сенсор камеры до момента сохранения в память телефона проходит бесконечное количество этапов.

Алгоритмы объединяют снимки с разной экспозицией в одну, подбирают баланс белого, контраст, распознают объекты и прочее. Фотографические стили применяют свои настройки уже на этих этапах и «прошиваются» в итоговый снимок. Это, к слову, означает ещё и то, что после создания фотографии не получится зайти в редактирование и сменить стиль.

13 Pro: «базовый» набор

В обзоре я постоянно сравниваю iPhone 13 с iPhone 12 и при сопоставлении набор улучшений ограничивается прокачиванием нескольких базовых функций смартфона. Новая камера, которая в прошлом году устанавливалась в самый дорогой смартфон Apple, пара новых функций для съёмки, дополнительные часы автономной работы и больший объём встроенной памяти.

Для владельцев более старых моделей нововведений будет, конечно, куда больше: новый дизайн и компактный форм-фактор, OLED-экран и экосистема MagSafe (развивается медленно, но всё же).

Однако мой главный вопрос в том, можно ли было сделать список «базовых» функций в iPhone 13 более обширным. Например, в прошлом году отвечая на этот вопрос про iPhone 12 я бы ответил «нет».

Тогда в «базовую» функциональность попало всё, чего я ждал от iPhone, в то время как моделям с индексом Pro достались «излишки» вроде дополнительной камеры, лидара и несколько вещей, которые особо не влияют на повседневное использование смартфона.

В этом году мой ответ на этот же вопрос — «да». В iPhone 13 мне не хватило экрана с высокой частотой обновления, который достался iPhone 13 Pro. После нескольких минут с дисплеем Pro мне уже сложно вернуться к iPhone 13 со стандартной частотой обновления — он уже не кажется таким быстрым и современным. Предполагаю, что Apple решила отложить «включение» этой функцию в список «базовых» на следующий год.

Поэтому и совет в этом году получился сложнее прошлогоднего. Если планируете обновиться с iPhone 11 или более ранней модели, выбирайте между iPhone 12 и iPhone 13. Если ищете актуальный iPhone, которого хватит на несколько лет, посмотрите на iPhone 13 Pro.

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