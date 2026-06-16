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Данила Бычков
Техника

Commodore, один из первых прозводителей компьютеров, представил телефон-«раскладушку» по цене от $499 — без соцсетей, но с Uber и Spotify

Устройство оснащено камерой Sony на 48 МП и FM-радиоприёмником.

Источник здесь и далее: Commodore
Источник здесь и далее: Commodore
  • Телефон сочетает «дизайн начала 2000-х» с поддержкой современных приложений, пишет Wired. Callback 8020 позиционируется как промежуточный вариант между кнопочным телефоном и полноценным смартфоном.
  • На нём работают некоторые приложения, включая Uber, WhatsApp* и Spotify, но заблокированы соцсети, браузеры и электронная почта. Устройство работает на операционной системе Sailfish OS на базе Linux.
  • На внешнем экране Callback отображаются дата, время и уровень заряда аккумулятора, но нет уведомлений. Телефон оснащён процессором MediaTek Helio G81, камерой Sony на 48 МП, съёмным аккумулятором и FM-радиоприёмником. Камера поддерживает фильтры, имитирующие видеозаписи 1990-х, а среди предустановленных игр есть «Змейка».
  • Для использования телефона не требуется аккаунт Google, отмечает издание. Скачивать приложения можно через Commodore Store на базе Aurora Store. При этом браузеры и соцсети нельзя будет установить даже из сторонних источников, заявляют в компании.
  • Callback 8020 будет доступен для предзаказа с 30 июня 2026 года, а поставки начнутся ближе к концу года. Стоимость базовой версии составляет $499 (около 36 тысяч рублей по курсу ЦБ на 16 июня 2026-го), прозрачной Starlight Edition — $550 (39,7 тысячи рублей), золотой Founder’s Edition — $640 (46,2 тысячи рублей).
Commodore, один из первых прозводителей компьютеров, представил телефон-«раскладушку» по цене от $499 — без соцсетей, но с Uber и Spotify
  • Commodore был одним из первых производителей персональных компьютеров, но в 1994 году компания обанкротилась. С тех пор она несколько раз меняла владельцев, которые пытались «возродить» бизнес, отмечает издание.
  • В 2025 году Commodore выкупил британский YouTube-блогер Кристиан Симпсон, пишет The Verge. Под его руководством компания начала производить «ностальгические» гаджеты, включая перевыпуск «культового» компьютера Commodore 64 1982 года. Всего с момента перезапуска продали более 30 тысяч устройств — втрое больше, чем компания планировала изначально.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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