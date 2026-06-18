Разработчик ИИ для генерации картинок Midjourney показал прототип аппарата для ультразвукового сканирования тела, который сможет создать 3D-снимок «меньше чем за минуту»

А по качеству «будет сопоставим с МРТ». Источник: MidjourneyКомпания объявила о запуске медицинского направления Midjourney Medical и представила первое устройство — прототип ультразвукового томографа для сканирования всего тела .По словам Midjourney, аппарат должен создавать трёхмерную карту организма «с точностью до миллиметра». Одна из целей компании — сократить время сканирования до менее чем 60 секунд вместо 60-90 минут для обычного МРТ.Процесс будет устроен «как SPA-процедура»: человек встаёт на специальную платформу, и его тело медленно погружают в воду, где оно проходит через кольцо из примерно полумиллиона микромодулей. Каждый из них излучает ультразвук и фиксирует отражённые волны.С помощью ИИ система также может создавать «срезы» отдельных частей тела. На них, например, можно подробно увидеть долю мышц, жира, а также состояние костей и органов.Источник: MidjourneyПроект разрабатывают в партнёрстве с производителем ультразвуковых устройств Butterfly Network. В ноябре 2025 года компании подписали лицензионное соглашение, по которому Midjourney получила эксклюзивные права на их технологию сканирования. Разработкой аппарата руководит Ахмад Аббас, который до этого работал в Apple над гарнитурой смешанной реальности Vision Pro, отмечает Engadget.В течение ближайшего года Midjourney собирается дорабатывать устройство и алгоритмы сканирования. А в 2027-м планирует открыть в Сан-Франциско SPA-центр, где посетители смогут пройти сканирование.Следующий шаг — получение лицензии Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США, подтверждающей диагностические возможности аппарата. К 2031 году Midjourney рассчитывает продать до 50 тысяч сканеров по всему миру.Концепция SPA-центра с услугой сканирования тела. Источник: Midjourney#новости #midjourney