Hyundai запланировала выкупить оставшуюся долю SoftBank в Boston Dynamics и стать единственным владельцем производителя роботов — Maeil Business

Автоконцерн владеет контрольной долей с 2021 года.Робот Atlas. Источник: Hyundai Motor GroupЮжнокорейская Hyundai Motor Group собирается выкупить 9,65% Boston Dynamics за $325 млн и сделать компанию полноценной «дочкой», узнала местная газета Maeil Business.По словам источников, группа проведёт внеочередные заседания советов директоров для утверждения сделки. SoftBank решила воспользоваться опционом, срок которого подходит к концу, поясняет издание.Hyundai купила 80% в Boston Dynamics у SoftBank при оценке всей компании в $1,1 млрд летом 2021 года. По данным газеты, на конец 2025 года предправления компании Эйсун Чунг владел 22,6% Boston Dynamics, дочерняя Hyundai Motor Company — 28%, Kia — 17,2%, Hyundai Mobis Company Limited — 11,3%, Hyundai Glovis — 11,25%. Оставшиеся 9,65% принадлежали SoftBank.Как отмечает The Next Web, момент для Boston Dynamics переломный: компания переключается с демонстраций своего человекоподобного робота Atlas на его коммерческое производство. В начале 2026-го Hyundai Motor Group говорила о планах построить к 2028 году завод мощностью 30 тысяч роботов в год и внедрить роботов на производстве.Boston Dynamics в 1992 году основал Марк Райберт, «вскоре» к нему присоединился Роберт Плейтер. Последний с 2020 года и до февраля 2026-го занимал должность гендиректора.В 2013 году компанию выкупила Alphabet. В 2017-м она перешла под контроль SoftBank, а затем — Hyundai. Среди разработок Boston Dynamics — робот Atlas, робособака Spot, роботизированная платформа для складов Stretch.Ника СмирноваБудущее18 апрНе просятся в отпуск и работают в зной: это роботы-собаки — в США их начинают чаще использовать для охраны дата-центров В России с этим сложнее. #новости #bostondynamics