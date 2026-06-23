Китайский суперкомпьютер LineShine впервые с 2017 года занял первое место в рейтинге Top500 — он опередил американский El Capitan

При этом система использует только стандартные процессоры, а не графические ускорители.Фото Getty Images Обновлённый рейтинг Top500 представили в ходе конференции ISC 2026, которая проходит в Гамбурге. Его возглавил китайский суперкомпьютер LineShine, расположенный в Шэньчжэне, пишет WSJ.Китай подал заявку на участие в рейтинге впервые с 2023 года, а возглавил его впервые с 2017-го. До этого первое место занимал американский суперкомпьютер El Capitan.В тестах LineShine оказался более чем на 20% «быстрее» El Capitan. Он продемонстрировал производительность в 2,198 экзафлопс, у американского суперкомпьютера показатель составил 1,809 экзафлопс.Помимо LineShine и El Capitan в первую пятёрку рейтинга также вошли суперкомпьютеры Frontier (США, 1,353 экзафлопс), Aurora (США, 1,012 экзафлопс) и Jupiter Booster (Германия, 1,000 экзафлопс).Ключевая особенность LineShine — отказ от графических ускорителей Nvidia и AMD, которые применяются в «подавляющем большинстве» современных суперкомпьютеров, отмечает издание. Китайская система построена исключительно на стандартных процессорах (CPU), в архитектуру которых встроены специальные блоки для ускорения векторных и матричных вычислений. Кто именно производит чипы для LineShine, разработчики не раскрывают.Профессор компьютерных наук в Университете Теннесси и соучредитель рейтинга Top500 Джек Донгарра отметил эффективность LineShine как для традиционных научных задач, так и для ИИ-вычислений. Китайские инженеры создали «впечатляющую систему», сумев обойтись без дефицитных GPU, доступ к которым Пекину ограничивают в том числе экспортные ограничения США, заявил он.Впрочем, опрошенные Reuters эксперты отмечают: лидерство в рейтинге не означает, что Китай обладает самым «самым быстрым в мире компьютером для работы с ИИ». В тестах, имитирующих ИИ-вычисления, LineShine занял лишь четвёртое место. Кроме того, в рейтинге не участвовали системы Microsoft, Amazon, Google и SpaceX, отмечает издание.#новости #китай