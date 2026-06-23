Meta* представила первые «умные» очки под своим брендом по цене от $299

Но делают их тоже вместе с EssilorLuxottica — как Meta* Ray-Ban и Oakley Meta*.Модель Fury. Источник: Mark Gurman / BloombergMeta* представила Meta* Glasses — «умные» очки, которые компания сделала вместе с EssilorLuxottica (бренды Ray-Ban, Oakley и другие). Как отмечает Bloomberg, компания впервые выпускает такие устройства под собственным брендом.В линейке три модели оправ — Meta* Adventurer, Meta* Fury и Meta* Glasses by Kylie (Starfire), созданная в партнёрстве с Кайли Дженнер. Первые две будут стоить $299 (около 22 тысяч рублей по курсу ЦБ на 23 июня 2026 года), третьи — $399 (29,4 тысячи рублей), уточняет MacRumors.Компания будет предлагать несколько вариантов расцветок оправ и линз, также можно будет поставить линзы для коррекции зрения. Очки оснастили 12-мегапиксельной камерой с разрешением 3K, шестью микрофонами и моделью Muse Spark для работы ИИ-функций. Дисплея нет. Заявленное время автономной работы — до восьми часов.Как пишет Bloomberg, компания также намекнула, что рассматривает выпуск «умных» очков без камеры — для тех, кто хотел бы использовать устройство только для звонков, воспроизведения аудио и взаимодействия с ИИ-инструментами. Такие очки могли бы стоить дешевле.У Meta* также есть «умные» очки под брендами Meta* Ray-Ban и Oakley Meta*. Осенью 2025 года компания представила Meta* Ray-Ban Display — свои первые очки с дисплеем, встроенным в линзу.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости