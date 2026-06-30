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Артур Томилко
Техника

OpenAI анонсировала контроллер с несколькими кнопками для работы с Codex

Его должны выпустить 15 июля 2026 года.

Источник: OpenAI 
  • Устройство разработали вместе с компанией Work Louder, которая выпускает клавиатуры и настраиваемые контроллеры, пишет The Verge.
  • Подробностей о продукте пока нет. OpenAI опубликовала в X короткий тизер с подписью: «Ваши любимые сочетания клавиш для Codex станут ещё лучше».
  • Силуэт устройства напоминает модель Creator Micro 2 от Work Louder — компактный контроллер с 13 механическими переключателями, джойстиком и сенсорной панелью, отмечает издание.
  • В конце 2023 года свой контроллер в партнёрстве с Work Louder выпустила Figma. Устройство с 12 кнопками позволяет настроить до 48 сочетаний клавиш. В США оно продавалось по цене от $139.

#новости #openai

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