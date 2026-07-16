Бренд OnePlus подтвердил уход с рынков Европы и США

Послепродажную поддержку уже проданных устройств сохранят.Источник: Allison Johnson / The VergeOppo и его дочерний бренд OnePlus объявили, что последний перестанет выпускать новые устройства для Европы и Северной Америки, пишет Engadget. На обоих рынках компания продолжит обновлять ПО и оказывать техподдержку, добавляет The Verge.Как это будут делать в США, где у компании не останется представительства, — не уточнили, отмечает издание. В Европе продавать устройства продолжит Oppo.В ближайшие месяцы устройства «переведут» с OxygenOS от OnePlus на ColorOS от Oppo, сказал представитель компании. Пользователи при желании смогут вернуться на OxygenOS — но, вероятно, это будет означать отказ от будущих обновлений.По словам источников Bloomberg, OnePlus также может уйти и с других рынков, включая Индию. В Китае работать продолжит. Представитель Oppo лишь подтвердил The Verge, что «дорожная карта продуктов OnePlus в Китае остаётся без изменений». А в беседе с Android Authority OnePlus указала, что Индия — один из приоритетных рынков.Ася КарповаТехника16 марКитайские производители Oppo, OnePlus и Vivo повысили цены на смартфоны из-за кризиса оперативной памяти Официально речь идёт об изменении ценовой политики в Китае.#новости #oppo #oneplus