Суббренд Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro по цене в $99

Открытого типа. Управлять ими можно с помощью зарядного кейса. Источник здесь и далее: CMF CMF представил наушники Clip Pro — они уже доступны для покупки за $99 (7926 рублей по курсу ЦБ на 4 августа 2026 года), пишет The Verge.Всего есть три цвета — тёмно-серый, белый и оранжевый. В комплект входит кейс для зарядки, с помощью которого можно управлять воспроизведением, регулировать громкость и отвечать на звонки без разблокировки смартфона.Наушники весят 6,5 г. Они надеваются как клипса и сконструированы таким образом, чтобы подстраиваться под форму уха, заверяет компания. Есть четыре микрофона.Время автономной работы — 10 часов в непрерывном режиме и 33 часа с подзарядкой в кейсе. Защита — по стандарту IP54. Издание отмечает: ходить под дождём можно, но ронять наушники в лужу не стоит.Clip Pro оснащены 10,8-миллиметровым аудиодрайвером и поддерживают кодеки LDAC, AAC и SBC. Также Nothing разработала технологию, которая помогает сбалансировать частоты и снизить искажения, компенсируя естественную потерю басов.#новости #nothing