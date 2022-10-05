«Авито» с партнёром начали скупать подержанные смартфоны — потом их перепродадут Статьи редакции
Стоимость будет определять компания-партнёр после проверки устройства.
- Партнёром «Авито» стала сеть сервисных центров «Педант» — она проводит оценку и сервис устройств (проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов), пишет «Коммерсантъ». В будущем партнёров будет больше.
- Чтобы продать устройство, нужно привезти его в один из сервисных центров или вызвать сотрудника «Педанта». Стоимость назовут после проверки.
- Выкуп доступен в городах, где присутствует «Педант» — всего у компании 400 точек в 150 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Астрахани, Перми и других.
- Выкупленные смартфоны «Авито» планирует перепродавать с гарантией от трёх месяцев до года.
- Программа покупки и перепродажи смартфонов есть, например, у «Связного», «Яндекс Маркета». Подержанную технику с мая 2022 года продаёт и МТС — это смартфоны, которые покупатели вернули через две недели после покупки, или устройства в неполной комплектации.
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Так лучше: Авито требует выкуп за смартфоны.
Хахах
Авито. Горбушка
Лол, выгоднее скинуть свою «лопату» разместив объявление обычное
один путь выгоднее, другой быстрее. Смекаешь?
Недоеденной еде и недовыдавленной зубной пасте приготовиться.
Интересно, как они будут выяснять краденные ли устройства они берут?
Старые смартфоны - новая нефть для перекупов, лол.
Судя по новости, гиганты рынка ожидают рост благосостояния россиян