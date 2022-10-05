Техника
Виртуальный коктейль

«Авито» с партнёром начали скупать подержанные смартфоны — потом их перепродадут Статьи редакции

Стоимость будет определять компания-партнёр после проверки устройства.

  • Партнёром «Авито» стала сеть сервисных центров «Педант» — она проводит оценку и сервис устройств (проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов), пишет «Коммерсантъ». В будущем партнёров будет больше.
  • Чтобы продать устройство, нужно привезти его в один из сервисных центров или вызвать сотрудника «Педанта». Стоимость назовут после проверки.
  • Выкуп доступен в городах, где присутствует «Педант» — всего у компании 400 точек в 150 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Астрахани, Перми и других.
  • Выкупленные смартфоны «Авито» планирует перепродавать с гарантией от трёх месяцев до года.
  • Программа покупки и перепродажи смартфонов есть, например, у «Связного», «Яндекс Маркета». Подержанную технику с мая 2022 года продаёт и МТС — это смартфоны, которые покупатели вернули через две недели после покупки, или устройства в неполной комплектации.

#новость #авито

1425 просмотров
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9 комментариев
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 Вадим Д.

Так лучше: Авито требует выкуп за смартфоны.

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Дневник стартапера

Хахах

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Dozent

Авито. Горбушка

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Айрат Галиуллин

Лол, выгоднее скинуть свою «лопату» разместив объявление обычное

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Андрей Фролов

один путь выгоднее, другой быстрее. Смекаешь?

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Maxim Petrukhin

Недоеденной еде и недовыдавленной зубной пасте приготовиться.

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Дневник стартапера

Интересно, как они будут выяснять краденные ли устройства они берут?

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Слегка Придурковатый

Старые смартфоны - новая нефть для перекупов, лол.

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M-S-R

Судя по новости, гиганты рынка ожидают рост благосостояния россиян

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