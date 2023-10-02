Google представила ноутбуки Сhromebook Plus — они выйдут в комплектации от Acer, HP, Lenovo и Asus Статьи редакции
Всего — восемь моделей.
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- Chromebook Plus — это новая категория ноутбуков Chromebook, пишет TechCrunch. Она работает по примеру программы Evo от Intel, гарантирующая покупателю, что он покупает качественный ноутбук, который соответствует основному набору характеристик, сообщает The Verge.
- Среди основных требований: процессор Intel Core (i3 или выше) или AMD Ryzen 7000, IPS-экран и камера с разрешением не менее 1080p, 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной. В них не указано время автономной работы — представитель Google на вопрос об этом уточнил The Verge, что оно должно составлять «не менее десяти часов». Характеристики могут быть выше — в зависимости от комплектации.
- Ноутбуки под управлением ChromeOS доступны в комплектации от Acer, Asus, HP и Lenovo, цена начинается с $399. На момент анонса в США доступно восемь ноутбуков, по два от каждой компании. Купить их можно с 8 октября 2023 года.
- Ноутбуки поставляются с трёхмесячной подпиской на веб-версию Photoshop с функциями ИИ на базе Firefly и облачную платформу для дизайна Adobe Express, а также на сервис облачного гейминга Nvidia GeForce NOW.
- В Chromebook Plus будет доступна функция Magic Eraser для удаления с фотографий нежелательных объектов и автоматическая синхронизация с «Google Диском». У устройства появится специальная панель в нижней части экрана для быстрого включения или отключения микрофона или камеры. Если её развернуть, можно настроить улучшенное освещение или шумоподавление.
- В будущем в ноутбуки внедрят ИИ-функции. Среди них — личный помощник, который сможет написать как электронное письмо, так и описание на YouTube.
Ага, остальные-то с рандомными характеристиками.
Может i5, но если повезёт, то i7. Очень редко, но бывает, i3
А то и P4, если совсем повезёт? (-:
Google loot box, гуглькрутки
Сижу на ThinkPad T440p с процом i5 4300m, 16G RAM, 1920x1080 IPS, SSD samsung 256G sata. Убунта 20.04. Это наверное технологии уровня 2014 года. Ваще не пойму зачем апгрейдить и когда уже пора. Единственное, что я замечу при апгрейде - батарейку будет сжирать не за 3 часа, а за 10, и 4K экран - шрифты плавнее в разы. По производительности разницы не замечу, по массе мне пофиг.
От nvme, четырёхкратного увеличения числа ядер и ddr4 разницу заметите.
Разница будет заметная, даже в скорости открытия сайтов.
Это нормальная реакция, если вы ощущаете, что технология которой вы пользуетесь вам хватает.
У меня смартфон iPhone SE который я приобрел в самом начале лета 2016 года. Позвонить, посмотреть SmS или сфотографировать показатели счетчика на даче мне хватает, для остального не использую вообще, даже интернет с Web страницами не открываю. Менять также смысла не вижу.
С другой стороны я работаю с компьютерной графикой, системник "думает" и просчитывает по 5-6 часов\6 дней в неделю точно. Чтобы выполнять работу соответствующую высоким (мировым) стандартам нашей компании, мне крайне важны современные составляющие, что позволяют значительно ускорить процесс рендеринга. Каждый раз связка из последних комплектующих позволяет ускорить процесс на 12-16% точно, что дает отличный прирост в день. Естественно старые комплектующие тут же продаются и апгрейд выходит не такой уж и дорогой.
Раз уж такое дело, то давайте лучше порадуемся за наших.«Гравитон» запустила в серийное производство 17,3-дюймовый ноутбук Н17И-Т в металлическом корпусе
Модель сертифицирована для использования с популярными российскими ОС, такими как Astra Linux SE и РЕД ОС. Согласно данным с сайта «Гравитона», ноутбук разработали и произвели в России. Устройство включено в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга.цена ноутбука Н17И-Т составляет около 130 тысяч рублей за модель с процессором Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD.
https://graviton.ru/news/2023-09-29/
Достойные характеристики по достойной цене
Невероятно.
Почему у Google всегда такие некрасивые рекламные изображения, что композиция, что свет.
Ну и название... Гравитон
Чё не так с названием гипотетической частицы передачи гравитационного взаимодействия?
Как будто при нормальных условиях и гравитации, ноут весит тонну 👌🏻
красивое название , не банальное хотя бы
Хромбук это хорошо. Единственное замечание - в упор не понимаю почему не на ARM архитектуре. К чему раскачивать x86, если все что там есть - браузер и пару приложений.
Ну и цена. За 400$, конечно, лучше взять Thinkpad подержанный. Красная цена хромбукам 250-300$.
У меня был хромбук в 2013-2014 годах и тогда это было что-то очень ограниченное и не готовое к меинстриму. Сейчас - уже много облачных приложений и я могу представить полноценное использование.
Думал что эти странные наклейки рядом с тач падом в прошлом...