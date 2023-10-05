Разработчик «тамагочи для хакеров» Flipper Zero выпустил устройство с «прозрачным» дизайном Статьи редакции
Это ограниченная серия — всего продадут 7500 устройств.
- Об этом компания объявила в X. Партия устройств ограниченная — всего 7500 штук, пишет The Verge.
- Стоимость — $169, как и у обычной версии. Устройство ничем от неё не отличается — только прозрачным корпусом. В компании отмечают, что мультитулу «нечего скрывать»: благодаря новому дизайну «видны внутренние компоненты и сложный дизайн», также он отражает «приверженность открытому исходному коду».
- Один человек может купить не больше двух мультитулов. Все заказы компания отсмотрит в ручном режиме и отменит повторяющиеся. The Verge отмечает, что компания не собирается продавать корпус отдельно.
- Карманный мультитул Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой. В 2020 году они собрали на Kickstarter деньги на производство, в июле 2022-го команда отчиталась об отправке 90% заказов и открытии предзаказа на новую партию. С помощью устройства можно, например, управлять домофонами, гаражными воротами и так далее.
- В сентябре 2022-го компания рассказала, что PayPal заблокировал её аккаунт и удерживает $1,3 млн без объяснения причин: через PayPal платило более половины клиентов Flipper Zero. В ноябре сервис вернул $980 тысяч, или 74% суммы.
- В декабре разработчики сообщили, что немецкая таможня уничтожит партию их флипперов на $200 тысяч «без возврата и компенсаций». Продукт попал под экспортные санкции ЕС, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям — дронам, полупроводникам, ПО для шифрования и другому.
- В марте 2023-го покупатели Flipper Zero из Бразилии пожаловались, что правительство мешает им получить заказы. Местный регулятор считает, что устройства могут использовать «в преступных целях», и потому выступает против сертификации товара в стране. В апреле Amazon уведомил продавцов о запрете продаж Flipper Zero. Маркетплейс посчитал, что устройства можно использовать для мошенничества с банковскими картами.
- В июне разработчик Flipper Zero рассказал, что в 2022 году компания продала устройств на $25 млн.
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это же прозрачный вариант для уголовников, в принципе логично, бразилия с амазоном намекают
https://youtu.be/O3PfsndsihY
А потом будет красный "дизайн", зелёно-козявчатый и напоследок в фиолетовый горох, элитная серия.
ждем версию с банановым вкусом
Мм политика и реклама в закрепах. А можно новый "Цукерберг позвонит"?
когда в России начнут продавать?
Вроде они уже давно делают новую версию 2.0 с новыми фичами
Помню как этот чувак начинал с тредов на Дваче)
Жесть как он поднялся.
https://sttorg70.ru/wp-content/uploads/2022/05/3icsc812ynt7nt6.webp
Прозрачный корпус и все?