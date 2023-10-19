Техника
Маша Цепелева

Nokia сократит до 14 тысяч человек или 16% штата в течение трёх лет из-за снижения продаж и прибыли Статьи редакции

Такие же проблемы у Ericsson — из-за сокращения расходов со стороны операторов мобильной связи.

  • Nokia сократит до 14 тысяч рабочих мест из-за «сложной рыночной ситуации», пишет CNBC со ссылкой на заявление компании.
  • Финская компания планирует снизить расходы в течение трёх лет, до 2026 года на сумму от €800 млн до €1,2 млрд. После этого штат сократится с 86 тысяч человек до 72–77 тысяч, компания не раскрыла детали увольнений.
  • В отчёте за третий квартал 2023 года Nokia раскрыла снижение продаж на 20% год к году, до €4,98 млрд, прибыли — на 69%, €133 млн.
  • Проблемы Nokia связаны с сокращением расходов на инфраструктуру со стороны операторов мобильной связи и общим замедлением экономики, в частности, экономическим спадом в Северной Америке, пишет издание.
  • За день до этого шведская Ericsson опубликовала отчёт за третий квартал 2023 года, в котором указала аналогичные проблемы. Компания сократит 8500 человек.

#новость #nokia

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68 комментариев
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 Александр Пустовалов

А нехрен было уходить из России)

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Aleksei M

Насчет указов сверху - это факт:
- вы тут товары то свои продавайте но деньги отсюда вы не сможете вывезти, у нас ограничения на вывод валюты, но можете нефть купить и ей расплатиться с сотрудниками

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6 комментариев
Stas St

Из-за России сокращают 😂

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Юлия

думаю они не особо то и хотели, как и многие другие. но вариантов у них нет) указы свыше)

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9 комментариев
Фанат Аллы Пугачевой

А у них был выбор какой-то?

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Вадим Д.

Ушли из России — получайте, клятые буржуины!

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Сергей Я
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2 комментария
Score of Doom

Связано ли это с массовой заменой людей из простых отделов на ИИ? Конечно нет, во всём мире людей увольняют из-за россии.

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2 комментария
Валерий

Время на столько дерьмовое что тупой таксист зарабатывает в два раза больше заводского инженера

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Alex Shevchenko

У таксистов так-то, свои бизнесы

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1 комментарий
Таир Бакиев

2% говорили они. Ну ну

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Вадимов Вадим

Не мог не вспомнить.

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nochnoy.ru

"связаны с сокращением расходов на инфраструктуру со стороны операторов мобильной связи"

Чёртовы китайцы!

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Future Prophecies

Странно,что ЕС не выразила озабоченность и не наказала Китай за не рыночную конкуренцию

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3 комментария
Артур Маслов

Оно еще живое чтоли?

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Ivan Emelianov

Вы тоже из тех, кто думает, что Nokia, Siemens и Ericsson это только производство мобильных?

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3 комментария
Александр Кайт

Нокиа ещё жива?

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Max Abdrakhmanov

Батя до сих пор использует 2700, скотчем подклеил крышку, чтоб не отваливалась. Качество связи до сих пор удивляет. Трубке лет 12

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2 комментария
Александр Кайт

Из нокии запомнился 3310, синий такой. Олды поймут.

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Fred Han

Банан 🍌 тоже легенда

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Artu

XR20 до сих пор в строю из минусов токо то что вылетает NFS в переходах на элю как граната у фашиста из Брата

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АртемББ

Очень хорошие были времена детства, ностальгия

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Kashevarin

Не знаю почему, но сразу словил флешбеки с старым нокиа и играми вроде змейки или с этим шариком

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Вася Пражкин
Nokia сократит до 14 тысяч рабочих мест из-за «сложной рыночной ситуации»

Отмотаем на год назад:

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Антон Кузьмин

И после всего что произошло с нокией там работают 90 тыс человек?)

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Labeling

Они продали только производство телефонов, весь остальной бизнес у них остался

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Микростефан

Ну теперь уже не будут работать. Хотя не очень понимаю, что там даже 14 тысяч человек будут делать. Пасьянс раскладывать, видимо

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Fred Han

Пиздец
6234 мой первый
5800 мой любимый
6300 мой красивый

😭

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Fred Han

Ещё был 7373 🖤

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Борис Шувалов

Ниче себе у тебя коллекция была

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Посторонним В

мой наилюбимейший 6230i *слезы ностальгии*

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Тимоха

Кирпич тот еще был, конечно. Об стену не сломаешь

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1 комментарий
Ростислав Янкевич

Развитие 5g затормозилось как и спрос - у Нокия большинство патентов и технологии в портфеле.Финансовое планирование после 24 февраля тож в пролете- основная касса это продажа, развитие(развертывание ) инфраструктуры - полный уход с нашего рынка и освобождение места для китайцев (Huawei и ZtE). Про исследования 6G (которое вообще не приносит денег) - можно пока забыть . Вот и итог

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Владимир Воропаев

Спасибо большое возвращаться не надо всего доброго

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Denis Azarenko

При такой ставке ФРС никто из операторов и не инвестирует в оборудование

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Таир Бакиев

Забавно, а ведь Байден приходил с обещаниями гигантских вложений в инфраструктуру.

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Тоже хочу

Я думал, что Nokia уже закрылась

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Риэлтор не нужен!

Час назад пробегал мими их Штаб квартиры.

Даже успел поностальгировать по 8210...

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Ванга

Растущая европейская экономика

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65 комментариев
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