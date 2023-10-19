Nokia сократит до 14 тысяч человек или 16% штата в течение трёх лет из-за снижения продаж и прибыли Статьи редакции
Такие же проблемы у Ericsson — из-за сокращения расходов со стороны операторов мобильной связи.
- Nokia сократит до 14 тысяч рабочих мест из-за «сложной рыночной ситуации», пишет CNBC со ссылкой на заявление компании.
- Финская компания планирует снизить расходы в течение трёх лет, до 2026 года на сумму от €800 млн до €1,2 млрд. После этого штат сократится с 86 тысяч человек до 72–77 тысяч, компания не раскрыла детали увольнений.
- В отчёте за третий квартал 2023 года Nokia раскрыла снижение продаж на 20% год к году, до €4,98 млрд, прибыли — на 69%, €133 млн.
- Проблемы Nokia связаны с сокращением расходов на инфраструктуру со стороны операторов мобильной связи и общим замедлением экономики, в частности, экономическим спадом в Северной Америке, пишет издание.
- За день до этого шведская Ericsson опубликовала отчёт за третий квартал 2023 года, в котором указала аналогичные проблемы. Компания сократит 8500 человек.
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А нехрен было уходить из России)
Насчет указов сверху - это факт:
- вы тут товары то свои продавайте но деньги отсюда вы не сможете вывезти, у нас ограничения на вывод валюты, но можете нефть купить и ей расплатиться с сотрудниками
Из-за России сокращают 😂
думаю они не особо то и хотели, как и многие другие. но вариантов у них нет) указы свыше)
А у них был выбор какой-то?
Ушли из России — получайте, клятые буржуины!
Связано ли это с массовой заменой людей из простых отделов на ИИ? Конечно нет, во всём мире людей увольняют из-за россии.
Время на столько дерьмовое что тупой таксист зарабатывает в два раза больше заводского инженера
У таксистов так-то, свои бизнесы
2% говорили они. Ну ну
Не мог не вспомнить.
"связаны с сокращением расходов на инфраструктуру со стороны операторов мобильной связи"
Чёртовы китайцы!
Странно,что ЕС не выразила озабоченность и не наказала Китай за не рыночную конкуренцию
Оно еще живое чтоли?
Вы тоже из тех, кто думает, что Nokia, Siemens и Ericsson это только производство мобильных?
Нокиа ещё жива?
Батя до сих пор использует 2700, скотчем подклеил крышку, чтоб не отваливалась. Качество связи до сих пор удивляет. Трубке лет 12
Из нокии запомнился 3310, синий такой. Олды поймут.
Банан 🍌 тоже легенда
XR20 до сих пор в строю из минусов токо то что вылетает NFS в переходах на элю как граната у фашиста из Брата
Очень хорошие были времена детства, ностальгия
Не знаю почему, но сразу словил флешбеки с старым нокиа и играми вроде змейки или с этим шариком
Отмотаем на год назад:
И после всего что произошло с нокией там работают 90 тыс человек?)
Они продали только производство телефонов, весь остальной бизнес у них остался
Ну теперь уже не будут работать. Хотя не очень понимаю, что там даже 14 тысяч человек будут делать. Пасьянс раскладывать, видимо
Пиздец
6234 мой первый
5800 мой любимый
6300 мой красивый
😭
Ещё был 7373 🖤
Ниче себе у тебя коллекция была
мой наилюбимейший 6230i *слезы ностальгии*
Кирпич тот еще был, конечно. Об стену не сломаешь
Развитие 5g затормозилось как и спрос - у Нокия большинство патентов и технологии в портфеле.Финансовое планирование после 24 февраля тож в пролете- основная касса это продажа, развитие(развертывание ) инфраструктуры - полный уход с нашего рынка и освобождение места для китайцев (Huawei и ZtE). Про исследования 6G (которое вообще не приносит денег) - можно пока забыть . Вот и итог
Спасибо большое возвращаться не надо всего доброго
При такой ставке ФРС никто из операторов и не инвестирует в оборудование
Забавно, а ведь Байден приходил с обещаниями гигантских вложений в инфраструктуру.
Я думал, что Nokia уже закрылась
Час назад пробегал мими их Штаб квартиры.
Даже успел поностальгировать по 8210...
Растущая европейская экономика