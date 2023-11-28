Техника
Таня Боброва

«Яндекс» открыл предзаказ на «умную» колонку с экраном «Станция Дуо Макс» по цене 42 990 рублей Статьи редакции

В продажу поступит 5 декабря 2023 года.

  • Компания начала принимать предзаказы на «Станцию Дуо Макс», которую представила в ноябре 2023 года. Предзаказ можно оформить на «Яндекс Маркете», Ozon, в «Ситилинке», «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарке», МТС и DNS. Цена устройства — 42 990 рублей.
  • Колонка оснащена 10,5-дюймовым сенсорным экраном, который можно поворачивать. Экран позволяет взаимодействовать с «Алисой» касанием и смотреть дополнительную информацию к голосовому ответу — например, текст или фотографии.
  • У устройства восемь микрофонов, а также два высокочастотных динамика и сабвуфер общей мощностью 60 Вт. Есть поддержка технологии Room Correction, которая адаптирует звук под акустику помещения. Если положение экрана меняется, звук автоматически подстраивается под конфигурацию устройства.
  • «Станция Дуо Макс» снабжена модулем Zigbee и позволяет включать устройства «умного» дома и проверять их статус на дисплее. Если пользователь создаст сценарий с Zigbee-устройствами, он будет работать даже без интернета — например, когда сработает датчик движения, включится свет.
  • Пользователи могут совершать видеозвонки в Telegram. Алгоритмы в реальном времени кадрируют изображение, сохраняя пользователя в центре. Камера 13 Мп и с углом обзора 120°. При необходимости её можно закрыть «шторкой».
  • Колонка доступна в бежевом, красном, зелёном и чёрном цветах и снабжена круговой LED-подсветкой, которая отражает реакции «Алисы». Есть распознавание жеста «Стоп» — например, так пользователь может выключить музыку.
Источник: «Яндекс»

#новости #яндекс

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47 комментариев
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 Alex R

Дешёвый китайский планшет прикрутили к колонке и продают по цене айпада

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Степан Фадеев

Сможешь так же?

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Лицо в толпе

Продавать мало, надо, чтобы покупали.

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Император Нолимоций

Мне кажется, Яндексу и этого особо не надо.

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Yuriy Rymbas

Это у вас проверенная информация? Или у вас мозг работает до уровня 15 летнего ребенка

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Alex R

Примерно такой прикрутили судя по рамкам

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Anton Karmanov

никогда такого не было (кто сказал "Яндекс Авто"?) и вот опять

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Мистер Лох

Алиса, включи рекламу

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Вадим Д.

Самая популярная команда: «Алиса, молчи».

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Sergei Timofeyev

https://www.youtube.com/watch?v=MfsysiHV82Y

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Leonid Bushuev

Алиса, хватит.

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Вадим Д.

А как же УТП «Голосовое управление»? На кой там этот планшетик?

Лучше развивать действительно удобное управление голосом, вариативные сценарии и т.д.
Нет, бляха, экран присобачили, потом можно колёсики и шарманку.

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Pavel Stoyanov

Смотреть Кинопоиск, сидя рядом

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Вадим Д.

Тут и телефон сгодится, без покупки этого девайса.

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Иван Серик

Но на него надо Алису отдельно бесплатно устанавливать.

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Иван Серик

Кальяна встроенного не хватает для полного фарша!
..и холодильника для пива!

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lakoros

43 тысячи рублей....

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Дмитрий Руханов

На кого, интересно, позиционируется такая колонка? Просто за 43 тысячи, можно кучу датчиков умного дома купить, и еще останется.

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Ольга

Ну, кто-то же покупает за тысячи брендированный кулон в виде петельки от пивной крышки?

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Вадим Д.

Где такое?! 🍺

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Ольга

Хочешь купить? Пришлю ссылку на канал, где такие штучки периодически предлагаются.

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Вадим Д.

Благодарю, посмотрел, теперь заикаюсь!

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Ольга

С крышками нет в наличии, но есть булавки.

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Вадим Д.

Не, без крышек всё не то.

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Ольга

"Сделай сам". Есть же мастер-классы. Я вот пока собираю на колье.

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Ware Wow

платина?

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Ольга

Серебро.

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Ольга

)

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Alexey Smirnoff
У устройства восемь микрофонов
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Император Нолимоций

Вот и я говорю: бесплатно раздавать должны.

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Anton Karmanov

Просто напомню что Portal от одной из зарубежных компаний, владеющей соцсетью и признанной экстремистской в РФ, стоит всего 200 долларов.

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Mike V. Gorbunov

Только ценой лучше и будет. Он за бугром тоже никому не всрался, как и все аппаратные поделия Цука.

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Драка вегетарианца с людоедом

Portal же помер, нет? Тут уж скорее надо с Google Nest Hub Max или с Amazon Echo Show 10 сравнивать, хотя и у них свои приколы

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Егор

Хуйня 😂

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Михаил

отдельный выделенный канал связи с товарищем майором есть? а по чесноку купил себе Колонки Bluetooth Sven АС SPS-710 за 9.000 и кайфую

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noname

По луку ещё купи.

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Константин Суворов

Возьмите планшет на кухню себе Huawei или Xiaomi с 4 динамиками (звук лучше, чем у телевизоров иной раз). 120 Гц, правильная развёртка для просмотра контента, полноценный Android и какая угодно кастомизация под любые задачи.

Скорее всего выйдет дешевле. А если смотреть бюджетнее, то наверное и два можно взять.

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Константин Суворов

К слову, добавлю, "Дуо Макс" продукт вообще непонятно для кого. Ну серьёзно. Если бы выпустили полноценный Яндекс.Планшет смысла было бы и то больше. За те же деньги.

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Mike V. Gorbunov

Лучше бы Яндекс выпустил нормальную колонку с мощностью 100 ватт и нетупой Алисой без цензуры.

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Лара Брестова-Устинова

Они все испортили, весь вайб колонки пропал

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lakoros

Тут немного про процесс создания
https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/776784/

Станция Дуо Макс. Как мы создавали первую умную…
Недавно на YaC 2023 мы показали нашу новую колонку — Станцию Дуо Макс. Это первая умная колонка…
habr.com
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Адам Батажев

За те же бабки планшет можно купить и использовать стационарно, раз уж хочется

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Слегка Придурковатый

И ведь найдутся дурачки, которые это купят.

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ИмФам2

Без подписок и рекламы это будет работать? Да даже если и будет, все равно дорого нах.

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Зенин
Экран позволяет взаимодействовать с «Алисой» касанием и смотреть дополнительную информацию к голосовому ответу

Похоже на усложнение того, что раньше пытались упростить

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Darth Swordman

А чему все удивляются? Стандартная «Станция Макс» второго поколения стоит 33 с небольшим тысячи и вполне себе продаётся. Здесь фактически она же (акустика только 60 Вт против 65), плюс к ней прикрутили планшет — добавляем его стоимость и крепление. Так что к ценообразованию лично у меня вопросов ноль. К сумме при желании можно придраться, но зачем? Этак скатимся тут до уровня «кому нужен айфон, ведь сяоми луДше!!!11»))

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Тоже хочу

Планшет и колонка = 12к
Яндекс Планшет+колонка = 43к
Профит

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44 комментария
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