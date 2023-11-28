«Яндекс» открыл предзаказ на «умную» колонку с экраном «Станция Дуо Макс» по цене 42 990 рублей Статьи редакции
В продажу поступит 5 декабря 2023 года.
- Компания начала принимать предзаказы на «Станцию Дуо Макс», которую представила в ноябре 2023 года. Предзаказ можно оформить на «Яндекс Маркете», Ozon, в «Ситилинке», «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарке», МТС и DNS. Цена устройства — 42 990 рублей.
- Колонка оснащена 10,5-дюймовым сенсорным экраном, который можно поворачивать. Экран позволяет взаимодействовать с «Алисой» касанием и смотреть дополнительную информацию к голосовому ответу — например, текст или фотографии.
- У устройства восемь микрофонов, а также два высокочастотных динамика и сабвуфер общей мощностью 60 Вт. Есть поддержка технологии Room Correction, которая адаптирует звук под акустику помещения. Если положение экрана меняется, звук автоматически подстраивается под конфигурацию устройства.
- «Станция Дуо Макс» снабжена модулем Zigbee и позволяет включать устройства «умного» дома и проверять их статус на дисплее. Если пользователь создаст сценарий с Zigbee-устройствами, он будет работать даже без интернета — например, когда сработает датчик движения, включится свет.
- Пользователи могут совершать видеозвонки в Telegram. Алгоритмы в реальном времени кадрируют изображение, сохраняя пользователя в центре. Камера 13 Мп и с углом обзора 120°. При необходимости её можно закрыть «шторкой».
- Колонка доступна в бежевом, красном, зелёном и чёрном цветах и снабжена круговой LED-подсветкой, которая отражает реакции «Алисы». Есть распознавание жеста «Стоп» — например, так пользователь может выключить музыку.
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Дешёвый китайский планшет прикрутили к колонке и продают по цене айпада
Сможешь так же?
Продавать мало, надо, чтобы покупали.
Мне кажется, Яндексу и этого особо не надо.
Это у вас проверенная информация? Или у вас мозг работает до уровня 15 летнего ребенка
Примерно такой прикрутили судя по рамкам
никогда такого не было (кто сказал "Яндекс Авто"?) и вот опять
Алиса, включи рекламу
Самая популярная команда: «Алиса, молчи».
https://www.youtube.com/watch?v=MfsysiHV82Y
Алиса, хватит.
А как же УТП «Голосовое управление»? На кой там этот планшетик?
Лучше развивать действительно удобное управление голосом, вариативные сценарии и т.д.
Нет, бляха, экран присобачили, потом можно колёсики и шарманку.
Смотреть Кинопоиск, сидя рядом
Тут и телефон сгодится, без покупки этого девайса.
Но на него надо Алису отдельно бесплатно устанавливать.
Кальяна встроенного не хватает для полного фарша!
..и холодильника для пива!
43 тысячи рублей....
На кого, интересно, позиционируется такая колонка? Просто за 43 тысячи, можно кучу датчиков умного дома купить, и еще останется.
Ну, кто-то же покупает за тысячи брендированный кулон в виде петельки от пивной крышки?
Где такое?! 🍺
Хочешь купить? Пришлю ссылку на канал, где такие штучки периодически предлагаются.
Благодарю, посмотрел, теперь заикаюсь!
С крышками нет в наличии, но есть булавки.
Не, без крышек всё не то.
"Сделай сам". Есть же мастер-классы. Я вот пока собираю на колье.
платина?
Серебро.
)
Вот и я говорю: бесплатно раздавать должны.
Просто напомню что Portal от одной из зарубежных компаний, владеющей соцсетью и признанной экстремистской в РФ, стоит всего 200 долларов.
Только ценой лучше и будет. Он за бугром тоже никому не всрался, как и все аппаратные поделия Цука.
Portal же помер, нет? Тут уж скорее надо с Google Nest Hub Max или с Amazon Echo Show 10 сравнивать, хотя и у них свои приколы
Хуйня 😂
отдельный выделенный канал связи с товарищем майором есть? а по чесноку купил себе Колонки Bluetooth Sven АС SPS-710 за 9.000 и кайфую
По луку ещё купи.
Возьмите планшет на кухню себе Huawei или Xiaomi с 4 динамиками (звук лучше, чем у телевизоров иной раз). 120 Гц, правильная развёртка для просмотра контента, полноценный Android и какая угодно кастомизация под любые задачи.
Скорее всего выйдет дешевле. А если смотреть бюджетнее, то наверное и два можно взять.
К слову, добавлю, "Дуо Макс" продукт вообще непонятно для кого. Ну серьёзно. Если бы выпустили полноценный Яндекс.Планшет смысла было бы и то больше. За те же деньги.
Лучше бы Яндекс выпустил нормальную колонку с мощностью 100 ватт и нетупой Алисой без цензуры.
Они все испортили, весь вайб колонки пропал
Тут немного про процесс создания
https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/776784/
За те же бабки планшет можно купить и использовать стационарно, раз уж хочется
И ведь найдутся дурачки, которые это купят.
Без подписок и рекламы это будет работать? Да даже если и будет, все равно дорого нах.
Похоже на усложнение того, что раньше пытались упростить
А чему все удивляются? Стандартная «Станция Макс» второго поколения стоит 33 с небольшим тысячи и вполне себе продаётся. Здесь фактически она же (акустика только 60 Вт против 65), плюс к ней прикрутили планшет — добавляем его стоимость и крепление. Так что к ценообразованию лично у меня вопросов ноль. К сумме при желании можно придраться, но зачем? Этак скатимся тут до уровня «кому нужен айфон, ведь сяоми луДше!!!11»))
Планшет и колонка = 12к
Яндекс Планшет+колонка = 43к
Профит