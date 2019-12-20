Проект находится в ранней стадии и может быть закрыт, говорят источники.

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Apple начала работу над созданием спутников для передачи данных напрямую на свои устройства. Технологию хотят внедрить в течение пяти лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, Apple хочет получить возможность передавать данные напрямую на устройства пользователей, тем самым снизить зависимость от существующих сетей связи, а также объединять в единую сеть вне зависимости от оператора. Кроме того, сеть спутников поможет точнее определять местоположение устройств и повысить точность карт.

Компания собрала команду инженеров с опытом создания спутников и антенн, говорят источники. По данным издания, за последние месяцы Apple наняла нескольких экспертов по программному и аппаратному обеспечению и инженеров с опытом проектирования оборудования связи.

Команду возглавили бывшие инженеры по аэрокосмической технике Майкл Трела и Джон Фенвик. До 2017 года руководили проектами Google, связанными со спутниками и космическими аппаратами.