Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Проект находится в ранней стадии и может быть закрыт, говорят источники.
Apple начала работу над созданием спутников для передачи данных напрямую на свои устройства. Технологию хотят внедрить в течение пяти лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По данным издания, Apple хочет получить возможность передавать данные напрямую на устройства пользователей, тем самым снизить зависимость от существующих сетей связи, а также объединять в единую сеть вне зависимости от оператора. Кроме того, сеть спутников поможет точнее определять местоположение устройств и повысить точность карт.
Компания собрала команду инженеров с опытом создания спутников и антенн, говорят источники. По данным издания, за последние месяцы Apple наняла нескольких экспертов по программному и аппаратному обеспечению и инженеров с опытом проектирования оборудования связи.
Команду возглавили бывшие инженеры по аэрокосмической технике Майкл Трела и Джон Фенвик. До 2017 года руководили проектами Google, связанными со спутниками и космическими аппаратами.
Однако проект пока находится в ранней стадии и может быть закрыт, указывают источники. Bloomberg отмечает, что пока неясно, планирует компания разрабатывать сеть спутников самостоятельно или создаст только наземное оборудование для приёма данных с существующих спутников. Представитель Apple отказался от комментариев.
У всяких лохов Интернет, а у них будет Яблонет - чисто для своих. А чё - если делаешь свою закрытую экосистему - так иди до конца. Чё осью то ограничиваться. Очень круто.
Интересно как скоро человек войдет в экосистему в виде iHuman)
iHuman - Человек для iPhone.
Не, ну если пофантазировать, было бы прикольно сделать такое: «купите наш новый iPhone 15 и получите 3 года интернета в подарок». Или «купи подписку на iCloud + iNet».
Да вообще бесплатная сеть должна быть, как и их операционки. Они же на железе зарабатывают.
Как тебе такое, Илон Маск?
Поздновато опомнились. 30 декабря у СпейсХ будет уже больше 150 спутников на орбите. А пока эпл раскачается уже будет огромная конкуренция. Ну а вообще я за. Чем больше разработок тем лучше.
Конкуренция - двигатель прогресса. Так что всем будет лучше, если эпл смогут запустить свою штуку
Apple начала работу над созданием спутников для передачи данных напрямую на свои устройства.
А что, физику уже отменили?
Блоги компаний
Показать еще