Пользователи Telegram стали получать фишинговые ссылки под видом бесплатных подписок Premium

С их помощью злоумышленники взламывают аккаунты.Они получают данные, когда человек переходит по ссылке, чтобы активировать подарок, и вводит свои логин и пароль, рассказали Baza, «Новости Москвы» и другие.Источник: «Ты в тренде или уходи»Это не первая мошенническая схема в мессенджере. Например, в июле 2024 года F.A.C.C.T. предупреждала, что злоумышленники крадут у пользователей деньги, предлагая купить внутреннюю валюту мессенджера Telegram Stars, или «звёзды».Популярность «кликеров» Hamster Kombat, Notcoin и Blum, в свою очередь, привела к росту количества фишинговых сайтов в зонах .ру, .рф и .su. Мошенники завлекали игроков обменом игровых монеты якобы на настоящие деньги.18 ноября сенатор Артём Шейкин предложил обязать популярные мессенджеры, в том числе Telegram, уведомлять пользователей о новых мошеннических уловках — раз в месяц.#новости #telegram #мошенники
и вводит свои логин и парольЕсть что-то незыблемое.
Почему в телеге такое количество скамеров?
Время идёт, а люди до сих пор вводят пароли на непонятных сайтах и делают фотографию с паспортом.
Лох не мамонт, а жалко.