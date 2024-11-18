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Полина Лааксо
Телеграм

Пользователи Telegram стали получать фишинговые ссылки под видом бесплатных подписок Premium

С их помощью злоумышленники взламывают аккаунты.

  • Они получают данные, когда человек переходит по ссылке, чтобы активировать подарок, и вводит свои логин и пароль, рассказали Baza, «Новости Москвы» и другие.
Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftrendsetter%2F12393&postId=1660404" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ты в тренде или уходи</a>»
Источник: «Ты в тренде или уходи»
  • Это не первая мошенническая схема в мессенджере. Например, в июле 2024 года F.A.C.C.T. предупреждала, что злоумышленники крадут у пользователей деньги, предлагая купить внутреннюю валюту мессенджера Telegram Stars, или «звёзды».
  • Популярность «кликеров» Hamster Kombat, Notcoin и Blum, в свою очередь, привела к росту количества фишинговых сайтов в зонах .ру, .рф и .su. Мошенники завлекали игроков обменом игровых монеты якобы на настоящие деньги.
  • 18 ноября сенатор Артём Шейкин предложил обязать популярные мессенджеры, в том числе Telegram, уведомлять пользователей о новых мошеннических уловках — раз в месяц.

#новости #telegram #мошенники

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3 комментария
Вадим Д.

и вводит свои логин и парольЕсть что-то незыблемое.

1
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Укладчик стекловаты

Почему в телеге такое количество скамеров?

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Neuroslav GPTeev

Время идёт, а люди до сих пор вводят пароли на непонятных сайтах и делают фотографию с паспортом.
Лох не мамонт, а жалко.

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