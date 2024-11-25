Платформа Fragment стала запрашивать KYC для покупки ников в Telegram, анонимных номеров и «звёзд»

KYC — это проверка «Знай своего клиента», которую проводят и банки, и централизованные криптобиржи. Теперь для транзакций нужно верифицировать аккаунт, заметили пользователи в Х. Fragment требует подтверждение телефона и электронной почты, «личные данные», включая удостоверение личности, а также сканирование лица.Проверку выполняет партнёрский сервис Sumsub. Среди его клиентов — финтех- и криптоплатформы, в частности кошелёк Telegram.Пользователи недоумевают, почему площадка для покупки анонимных номеров просит проходить проверку личности, и считают, что это противоречит принципам децентрализации.Некоторые связывают эти изменения c предположительным «выходом Ton на рынок США» на фоне грядущего ухода Гэри Генслера с поста главы Комиссии по ценным бумагам и биржам. У блокчейн-проекта были проблемы с регулятором ещё при Павле Дурове.Источник: The Daily Ton Fragment — это блокчейн-платформа, на которой можно купить анонимные номера и «юзернеймы» для каналов и профилей в Telegram, подписки Premium и внутреннюю валюту мессенджера «звёзды». Там же рекламодатели оплачивают показ рекламы в каналах.Сделки проводятся в криптовалюте Toncoin, поэтому необходим кошелёк, который поддерживает монету.#новости #telegram #fragment
Норм, снова поднимем на тоне
Помнится как многие не так давно во всю голосину доказывали, что все, что касается крипты - анонимно 😀 Блин и ведь до сих пор такие есть 🤷🏼♂️
Ты моя булочка я твой KYC
Вот что животворящая бутылка оригинального шампанского делает