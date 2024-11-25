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Полина Лааксо
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Платформа Fragment стала запрашивать KYC для покупки ников в Telegram, анонимных номеров и «звёзд»

KYC — это проверка «Знай своего клиента», которую проводят и банки, и централизованные криптобиржи.

  • Теперь для транзакций нужно верифицировать аккаунт, заметили пользователи в Х. Fragment требует подтверждение телефона и электронной почты, «личные данные», включая удостоверение личности, а также сканирование лица.
  • Проверку выполняет партнёрский сервис Sumsub. Среди его клиентов — финтех- и криптоплатформы, в частности кошелёк Telegram.
  • Пользователи недоумевают, почему площадка для покупки анонимных номеров просит проходить проверку личности, и считают, что это противоречит принципам децентрализации.
  • Некоторые связывают эти изменения c предположительным «выходом Ton на рынок США» на фоне грядущего ухода Гэри Генслера с поста главы Комиссии по ценным бумагам и биржам. У блокчейн-проекта были проблемы с регулятором ещё при Павле Дурове.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthe_daily_ton%2Fstatus%2F1861117073461588386&postId=1673185" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Daily Ton </a>
Источник: The Daily Ton 
  • Fragment — это блокчейн-платформа, на которой можно купить анонимные номера и «юзернеймы» для каналов и профилей в Telegram, подписки Premium и внутреннюю валюту мессенджера «звёзды». Там же рекламодатели оплачивают показ рекламы в каналах.
  • Сделки проводятся в криптовалюте Toncoin, поэтому необходим кошелёк, который поддерживает монету.

#новости #telegram #fragment

4 комментария
Alexey

Норм, снова поднимем на тоне

1
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Axel

Помнится как многие не так давно во всю голосину доказывали, что все, что касается крипты - анонимно 😀 Блин и ведь до сих пор такие есть 🤷🏼‍♂️

1
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Денис

Ты моя булочка я твой KYC

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Илья

Вот что животворящая бутылка оригинального шампанского делает

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