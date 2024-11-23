Цена Toncoin впервые с августа 2024 года поднялась выше $6,5 за монету

По данным Coinmarketcap, на момент публикации криптовалюта стоит $6,26 — 642 рубля по курсу ЦБ на 23 ноября 2024 года.За сутки Toncoin дорожал на 22% — с $5,39 до $6,58. Некоторые связывают это с анонсом листинга токенов $DOGS и $NOT на Kraken, одной из крупнейших в мире криптобирж.$DOGS — токен одноимённого мини-приложения в Telegram. Он начал торговаться на биржах в конце августа 2024 года. На 23:22 мск криптовалюта стоила $0,0006566 (0,067 рубля).$NOT — токен Telegram-«тапалки» Notcoin, успехом которой вдохновлялись создатели Hamster Kombat. Он был первым токеном на блокчейне Ton, который «залистили» крупные криптобиржи. Цена криптовалюты на 23:29 мск — $0,007848 (0,81 рубля).17 ноября Telegram также выпустил обновления для мини-приложений, дав их разработчикам больше возможностей.Динамика Toncoin с 17 ноября 2024 годаToncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON). Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, но после за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.Ценовой рекорд Toncoin поставил в июне 2024 года, достигнув отметки в $8,24. Выше $6,5 он не поднимался с 24 августа, в тот день в Париже задержали главу Telegram Павла Дурова, на фоне чего курс криптовалюты падал более чем на 20%. Уже 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор.Динамика Toncoin с января 2024 года#новости #ton #toncoin
Свободу Дурову!
Дурь Свободову!
надо брать )
А каждую монету обсуждать будем?
Нет, только TON
И ни слова о причине роста
так трамп скоро дурова из франции переманит