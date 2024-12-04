Telegram добавил партнёрские программы для мини-приложений и поиск стикеров с помощью ИИ

Платным пользователям улучшенный поиск также доступен в разделе эмодзи. Telegram выпустил обновление, которое позволяет создателям мини-приложений запускать партнёрские программы для привлечения пользователей. По словам Telegram, инструмент «полностью прозрачен как для инфлюенсеров, так и для их аудитории — с понятными публично доступными условиями».Перед запуском партнёрской программы владелец мини-приложения должен указать, каким процентом от своей будущей выручки и как долго он готов делиться с теми, кто будет привлекать для него аудиторию.Пользователи и каналы, участвующие в партнёрской программе, смогут получать «Звёзды» за тех, кто перешёл по реферальной ссылке и совершил покупку внутри мини-приложения. Вознаграждение будет зачисляться на баланс в реальном времени.Поиск стикеров теперь поддерживает сложные поисковые запросы с несколькими ключевыми словами. Для этого в него добавили «специально натренированную» модель ИИ, которая понимает «десятки языков».Пользователям с подпиской Telegram Premium улучшенный поиск также доступен в разделе эмодзи.В «Истории» добавили формат коллажей. Можно собрать до шести фотографий или видео и настроить их расположение с помощью готовых макетов.Кнопку переноса подписи к медиафайлам (над или под) добавили в редактор. Она появляется при добавлении текста к фото или видео. До этого менять расположение подписи нужно было через меню вложений.О планах Telegram запустить программу аффилиатных ссылок в конце ноября 2024 года писали Telegram Info и The Telegram Times. Они обнаружили новые инструменты бета-версии мессенджера для Android.#новости
В какой-то момент — мы упустили его — телеграм был нормальным мессенджером в нем можно было писать сообщения с прикольными стикерами и записывать голосовые (если ты извращенец).
Но сейчас эта синяя стрела летит к разрушенному мосту и ее не остановить.
мне обновления никак не мешают продолжать чатится.... в отличии от приложения Т-Банк, который стал помойкой
Очередной нытик, тг почти всю свою историю работала в убыток, дуров пытается хоть как-то монетизировать свое детище, обновление никак не мешают общаться, все обновления можно игнорировать, они никаких ограничений не навешивают
В телеграмме к порноботам добавятся app-боты, с реферальными ссылками на приложения
Помню когда только начал пользоваться телеграмм знал только его 10% функциональностей, с каждым годом этот процент падает, я старею быстрее, чем телеграмм развивается
Самое полезное в этот раз — кнопка переноса подписи к медиафайлам в редакторе.
И на том спасибо.
Классное обновление. Теперь есть партнёрки для мини-приложений и умный поиск стикеров, удобно и круто.