В бета-версии Telegram для Android обнаружили программу аффилиатных ссылок

Вознаграждение будут выплачивать в «звёздах», внутренней валюте мессенджера. Внимание на изменения в обновлении 11.5.0 обратили Telegram Info и The Telegram Times. Владельцы мини-приложений смогут сами определять процент выручки, которым готовы делиться с участниками партнёрской программы, и срок действия условий.Просто пригласить другого пользователя в нужное приложение, чтобы получить выплату, недостаточно. Тот должен совершать внутренние покупки за «звёзды». Именно с этих транзакций и будут начислять вознаграждение. Для статистики предусмотрен отдельный раздел.Telegram запустил внутреннюю валюту в июне 2024 года, купить её можно за традиционные деньги. Стоимость зависит от устройства и способа оплаты.#новости #telegram
ахаха...хаха... я ж сказал телега подыхает... давай Паша еще какой нибудь скам придумай, чтоб привлечь пользователей... хомячковые миллионеры убежали из телеги?
мы и тут все просрали
Ого зумеры пирамиду придумали)))
Что-то Дуров уже не в ту степь пошёл…
Это всё стулья виноваты.
Какие же мерзкие и завистливые комментаторы выше) Telegram сделал удобную систему для распространения ботов, теперь проще зарабатывать создавая их, а тут прибежали недовольные школьники-тапальщики и начали ныть
И скама тоже будет хватать.