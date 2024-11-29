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Полина Лааксо
Телеграм

В бета-версии Telegram для Android обнаружили программу аффилиатных ссылок

Вознаграждение будут выплачивать в «звёздах», внутренней валюте мессенджера.

  • Внимание на изменения в обновлении 11.5.0 обратили Telegram Info и The Telegram Times. Владельцы мини-приложений смогут сами определять процент выручки, которым готовы делиться с участниками партнёрской программы, и срок действия условий.
  • Просто пригласить другого пользователя в нужное приложение, чтобы получить выплату, недостаточно. Тот должен совершать внутренние покупки за «звёзды». Именно с этих транзакций и будут начислять вознаграждение. Для статистики предусмотрен отдельный раздел.
В бета-версии Telegram для Android обнаружили программу аффилиатных ссылок
  • Telegram запустил внутреннюю валюту в июне 2024 года, купить её можно за традиционные деньги. Стоимость зависит от устройства и способа оплаты.

#новости #telegram

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14 комментариев
Misha Boss

ахаха...хаха... я ж сказал телега подыхает... давай Паша еще какой нибудь скам придумай, чтоб привлечь пользователей... хомячковые миллионеры убежали из телеги?

8
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Агафья

мы и тут все просрали

1
1
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Микс из мусоровоза

Ого зумеры пирамиду придумали)))

6
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Lost

Что-то Дуров уже не в ту степь пошёл…

3
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голубцы по акции

Это всё стулья виноваты.

1
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Dengi

Какие же мерзкие и завистливые комментаторы выше) Telegram сделал удобную систему для распространения ботов, теперь проще зарабатывать создавая их, а тут прибежали недовольные школьники-тапальщики и начали ныть

1
1
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Олег Бринц

И скама тоже будет хватать.

1
1
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