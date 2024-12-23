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Таня Боброва
Телеграм

Telegram впервые за три года после введения монетизации стал прибыльным — Павел Дуров

Количество подписчиков утроилось, а рекламная выручка выросла «в несколько раз».

  • В 2024 году количество подписчиков Telegram Premium утроилось и превысило 12 млн, написал основатель мессенджера.
  • Выручка от рекламы также выросла «в несколько раз», а общая выручка в итоге превысила $1 млрд в 2024-м. «Мы заканчиваем год с более чем $500 млн денежных резервов, не считая криптоактивы», — добавил Дуров.
  • Он также рассказал, что осенью Telegram погасил «значительную» часть своих долговых обязательств, которые составляли около $2 млрд.
  • По словам Дурова, запуски мессенджера в 2024 году — «звёзды», подарки, мини-приложения и прочие — показывают, что платформы могут «достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».
  • О том, что Telegram в первом квартале 2024 года добился «положительного денежного потока», Дуров рассказал в апреле. В июле число ежемесячно активных пользователей мессенджера достигло 950 млн. По данным FT, компания за первую половину 2024 года получила $525 млн выручки и $335 млн прибыли.
Источник: Telegram-канал Дурова
Источник: Telegram-канал Дурова

#новости #telegram

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109 комментариев
Неприемлемый разговор

Мда)

62
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Тимоха

Маршрут перестроен

38
3
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Владимир

это Паша выбирается из французской тюрьмы на пикче? Он уже тогда это знал...

7
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Ватник Наизнанку

А что не так? Бесплатный Телеграм есть и в нем нет рекламы. Пользуйся сколько хочешь.

3
1
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Хлоргексидин

Видимо это было до того, как идею с криптой сек развернул

3
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Алексей Швецов

Плюшки ни на что не влияющие за небольшую ежемесячную подписку) Я лично не против, долго телега была вообще без какой-либо монетизации

2
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Аникин

количество подписчиков Telegram Premium утроилось и превысило 12 млнЭто потому что классные эмодзи доступны только в премиуме

1
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