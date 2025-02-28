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Полина Лааксо
Телеграм

В бета-версии Telegram для Android обнаружили функцию платных личных сообщений

Оплата — «звёздами». Даты релиза нет.

  • Взимать внутреннюю валюту за сообщения в «личку» смогут подписчики Telegram Premium. В настройках есть уточнение: платить будут те, кого пользователь не добавил в список контактов или кому ни разу не писал.
  • Внимание на функцию в обновлении 11.8 обратила редакция Beta Info. Предусмотрен перечень исключений — туда можно добавить отдельных пользователей и «целые группы».
  • Придётся ли платить за каждое новое сообщение, за первое или же за доступ к переписке на определённое время — неизвестно. Минимальная стоимость сообщения — 1 «звёзда». Максимальная — 10 тысяч. C каждой транзакции Telegram удержит комиссию в 15%.
Источник: Beta Info
Источник: Beta Info
  • Telegram запустил внутреннюю валюту Telegram Stars в июне 2024 года. Стоимость зависит от устройства и способа оплаты.
  • В феврале 2025 года на тестовом сервере мессенджера также обнаружили функцию платных комментариев в группах.
Полина Лааксо
Сервисы
Telegram выпустил обновление для подписчиков Premium — они смогут ограничить отправку личных сообщений

В частности разрешить её только пользователям из списка контактов и другим обладателям подписки.

Telegram выпустил обновление для подписчиков Premium — они смогут ограничить отправку личных сообщений

#новости #telegram

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