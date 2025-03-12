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Полина Лааксо
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Суды в Кировской области запретили 33 набора Telegram-стикеров — «Вёрстка»

«На территории страны».

  • Как должен работать запрет — неизвестно. Количество решений, которые вынесло пять судов с конца декабря 2023 года к началу марта 2025 года, подсчитала «Вёрстка» на основе карточек дел.
  • Заявления подавала прокуратура. По её мнению, «запрещённые» стикеры содержат «изображения символики и атрибутики», которые пропагандируют «нацизм и экстремизм».
  • 14 наборов, как отмечает «Вёрстка», действительно относятся к упомянутым темам: например, там есть стикеры, связанные с Адольфом Гитлером и фашистскими символами, расисткой террористической организацией «Ку-клукс-клан», скинхедами — ультраправой субкультурой.
  • В некоторых есть изображения актёра Алексея Панина, политика Леонида Волкова, главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Ирины Яровой.
Один из запрещённых стикерпаков 
Один из запрещённых стикерпаков 

#новости

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