Суды в Кировской области запретили 33 набора Telegram-стикеров — «Вёрстка»

«На территории страны».Как должен работать запрет — неизвестно. Количество решений, которые вынесло пять судов с конца декабря 2023 года к началу марта 2025 года, подсчитала «Вёрстка» на основе карточек дел.Заявления подавала прокуратура. По её мнению, «запрещённые» стикеры содержат «изображения символики и атрибутики», которые пропагандируют «нацизм и экстремизм».14 наборов, как отмечает «Вёрстка», действительно относятся к упомянутым темам: например, там есть стикеры, связанные с Адольфом Гитлером и фашистскими символами, расисткой террористической организацией «Ку-клукс-клан», скинхедами — ультраправой субкультурой.В некоторых есть изображения актёра Алексея Панина, политика Леонида Волкова, главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Ирины Яровой.Один из запрещённых стикерпаков #новости