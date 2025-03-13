Средняя стоимость рекламных постов в Telegram-каналах за 2024 год выросла на 38%

Сильнее всего в новостных — на 45%, до 273 тысяч рублей.Фото UnsplashДанные приводят «Ведомости» со ссылкой на исследование коммуникационной группы Vinci Agency и агентства Social Stars. При анализе учитывали расценки 20 крупнейших по числу подписчиков новостных каналов и авторских каналов 300 блогеров с аудиторией не менее 30 тысяч подписчиков.В период с января 2024 года по январь 2025-го сильнее всего средняя цена нативной публикации выросла в новостных Telegram-каналах — на 45%, до 273 тысяч рублей. Самого высокого показателя стоимость одного поста достигла в январе 2025 года — 930 тысяч рублей (название канала не приводится).Размещение рекламы в авторских каналах подорожало в среднем на 18%, до 360 тысяч рублей. Наибольший рост показали блоги общественно-политической тематики — в них цена рекламного поста увеличилась на 36% и достигла 246 тысяч рублей.В светских и «женских» каналах показатель вырос на 18%, до 500 тысяч рублей. В блогах, посвящённых технологиям и автомобилям, — на 13%, до 325 тысяч рублей. В каналах про финансы рост оказался наименьшим: стоимость рекламного поста в среднем выросла на 10%, до 380 тысяч рублей.Опрошенные «Ведомостями» участники рынка согласились с оценками авторов исследования. По их словам, владельцы Telegram-каналов повышают стоимость рекламы как из-за общего роста аудитории, так и из-за увеличения спроса со стороны рекламодателей, связанного в том числе с замедлением YouTube в России.По оценкам представителя Media Direction Group, активней всего рекламу в мессенджере размещают компании из категорий «ИТ», «техника и электроника», «красота и уход», «одежда и аксессуары», а также «финансовые услуги». Существенный рост стоимости рекламы в новостных каналах эксперты объясняют ростом охватов: в последние годы потребление новостей значительно сместилось в сторону Telegram.Кроме того, у новостных каналов в отличие от авторских часто есть расходы на редакторов, корреспондентов, а иногда и аренду офисов. Повышение расценок на рекламу «стало способом компенсировать рост этих расходов в 2024 году».#новости #исследование