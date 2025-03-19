Telegram достиг более 1 млрд активных пользователей в месяц — Павел Дуров

Отметку в 950 млн мессенджер преодолел в июле 2024-го.У Telegram «значительно» больше 1 млрд активных пользователей в месяц, это второй «по популярности» мессенджер после WhatsApp, если не считать китайский WeChat, написал Павел Дуров.По его словам, в среднем пользователи открывают Telegram 21 раз в день и проводят в приложении 41 минуту ежедневно. Основатель компании также отметил резкий рост выручки и прибыльность по итогам 2024 года — $547 млн.На март 2024 года у Telegram было 900 млн пользователей в месяц, на июль 2024-го — 950 млн.По итогам 2024 года количество подписчиков Telegram Premium утроилось и превысило 12 млн, говорил Дуров. Компания запустила подписку в середине июня 2022 года.#новости #telegram