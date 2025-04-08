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Артур Томилко
Телеграм

Telegram запустил рекламу каналов и ботов в поиске — с запретом на показ пользователям из России

Её можно настроить в рекламном кабинете мессенджера.

Скриншот Telegram Ads 
Скриншот Telegram Ads 
  • Рекламные рекомендации будут показываться перед каналами и ботами, совпадающими с запросом пользователя, следует из данных в Telegram Ads.
  • В настройках кампании можно выбрать ключевые слова, по которым мессенджер покажет рекомендацию. В поисковой выдаче она будет помечена бейджем «Реклама».
  • Рекламу в поиске Telegram нельзя настроить на показ пользователям из России, Украины, Израиля и Палестины. Её также могут отключить Premium-подписчики.
  • О планах мессенджера запустить рекламу в поиске Telegram Info писало в конце марта 2025 года. Издание отмечало, что Telegram не будет использовать персональные данные пользователей для таргетирования.

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