Telegram запустил рекламу каналов и ботов в поиске — с запретом на показ пользователям из России

Её можно настроить в рекламном кабинете мессенджера.Скриншот Telegram Ads Рекламные рекомендации будут показываться перед каналами и ботами, совпадающими с запросом пользователя, следует из данных в Telegram Ads.В настройках кампании можно выбрать ключевые слова, по которым мессенджер покажет рекомендацию. В поисковой выдаче она будет помечена бейджем «Реклама».Рекламу в поиске Telegram нельзя настроить на показ пользователям из России, Украины, Израиля и Палестины. Её также могут отключить Premium-подписчики.О планах мессенджера запустить рекламу в поиске Telegram Info писало в конце марта 2025 года. Издание отмечало, что Telegram не будет использовать персональные данные пользователей для таргетирования.#новости