«Лучше бы потратили бюджет на инновации»: Дуров указал на «заказную рекламу» WhatsApp* в Telegram

По его словам, раньше конкурент публиковал такое в основном в западных СМИ.Источник фото: SetPhoneВ качестве примера основатель Telegram Павел Дуров приложил скриншоты двух идентичных публикаций в открытых каналах про Apple. Там говорится, что его мессенджер «захламлён рекламой», «распространяет скам» и «перегревает устройства».Тем временем в WhatsApp*, как пишут «авторы», «нет рекламы в интерфейсе», качество аудио- и видеозвонков «на голову лучше», есть «собственные» стикеры, а также возможность «удалять и редактировать сообщения». Разбирать сами претензии Дуров не стал — лишь сказал, что «конкуренты отчаялись».Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации. Telegram технологически опережает WhatsApp* на годы — и каждый месяц это отставание лишь растёт 😎Павел Дуров, основатель Telegram*WhatsApp принадлежит запрещённой в России экстремистской организации Meta.#новости #telegram