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Полина Лааксо
Телеграм

«Лучше бы потратили бюджет на инновации»: Дуров указал на «заказную рекламу» WhatsApp* в Telegram

По его словам, раньше конкурент публиковал такое в основном в западных СМИ.

Источник фото: SetPhone
Источник фото: SetPhone
  • В качестве примера основатель Telegram Павел Дуров приложил скриншоты двух идентичных публикаций в открытых каналах про Apple. Там говорится, что его мессенджер «захламлён рекламой», «распространяет скам» и «перегревает устройства».
  • Тем временем в WhatsApp*, как пишут «авторы», «нет рекламы в интерфейсе», качество аудио- и видеозвонков «на голову лучше», есть «собственные» стикеры, а также возможность «удалять и редактировать сообщения». Разбирать сами претензии Дуров не стал — лишь сказал, что «конкуренты отчаялись».

Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации. Telegram технологически опережает WhatsApp* на годы — и каждый месяц это отставание лишь растёт 😎

Павел Дуров, основатель Telegram
«Лучше бы потратили бюджет на инновации»: Дуров указал на «заказную рекламу» WhatsApp* в Telegram

*WhatsApp принадлежит запрещённой в России экстремистской организации Meta.

#новости #telegram

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