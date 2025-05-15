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Артур Томилко
Телеграм

Telegram объявил конкурс по созданию коротких видео о «превосходстве» над WhatsApp* с призовым фондом в $50 тысяч

До этого основатель Telegram Павел Дуров рассказал о «заказной рекламе» WhatsApp* в мессенджере.

  • Конкурс продлится до 26 мая 2025 года. Принять в нём участие могут все желающие, сообщил Telegram.
  • Задача — создать видео, которое «подчеркивает инновационное лидерство Telegram по сравнению с WhatsApp*». В ролике нужно показать, что «Telegram представил ключевые функции за несколько лет до того, как WhatsApp* скопировал их».
  • Длина ролика — не больше 180 секунд. Озвучка и текст должны быть на английском языке. Правила конкурса допускают использование ИИ «в качестве дополнительной помощи».
  • Оценивать работы будут в том числе по критерию «вирусности». Видео должно подходить для TikTok, Instagram* Reels, YouTube Shorts и других коротких форматов.
Примеры функций, которые Telegram предлагает использовать участникам конкурса
Примеры функций, которые Telegram предлагает использовать участникам конкурса
  • 10 мая 2025 года Павел Дуров рассказал о публикациях «заказной рекламы» WhatsApp* в Telegram-каналах. В качестве примера он приложил скриншоты двух идентичных постов в открытых каналах про Apple. Там говорится, что мессенджер «захламлён рекламой», «распространяет скам» и «перегревает устройства».

*Meta, которая владеет Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #telegram

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