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Таня Боброва
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Суд во Франции отказал Павлу Дурову в поездке на Freedom Forum в Осло

В мае 2025 года ему также не разрешили поехать в США на переговоры с инвесторами, писало Politico.

  • Французский суд отклонил запрос основателя Telegram на поездку в Норвегию, куда его пригласили на Oslo Freedom Forum. На мероприятии он должен был рассказать о «свободе слова, слежке и цифровых правах», сообщила некоммерческая Human Rights Foundation.
  • Организаторы отметили, что решение стало «неожиданным» и «расстраивающим», поскольку до этого суд разрешал Дурову покинуть Францию. Предприниматель выступит в онлайн-формате 27 мая 2025 года, добавили в организации.
  • Основателя Telegram задержали в Париже в августе 2024 года. Тогда же отпустили под судебный надзор, предъявив предварительные обвинения.
  • Среди них — отказ предоставлять данные уполномоченным органам по запросу и соучастие в управлении онлайн-платформой, которая допускает совершение нелегальных транзакций организованной группой. Команда Telegram подчёркивала, что мессенджер соблюдает законы ЕС. Адвокат Дурова называл обвинения «абсурдными».
  • В марте 2025 года французский суд разрешил Дурову временно покинуть страну. Он отправился в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram. В мае Politico сообщила, что предпринимателю не разрешили поездку в США на «переговоры с инвестиционными фондами».

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