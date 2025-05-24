Суд во Франции отказал Павлу Дурову в поездке на Freedom Forum в Осло

В мае 2025 года ему также не разрешили поехать в США на переговоры с инвесторами, писало Politico.Французский суд отклонил запрос основателя Telegram на поездку в Норвегию, куда его пригласили на Oslo Freedom Forum. На мероприятии он должен был рассказать о «свободе слова, слежке и цифровых правах», сообщила некоммерческая Human Rights Foundation.Организаторы отметили, что решение стало «неожиданным» и «расстраивающим», поскольку до этого суд разрешал Дурову покинуть Францию. Предприниматель выступит в онлайн-формате 27 мая 2025 года, добавили в организации.Основателя Telegram задержали в Париже в августе 2024 года. Тогда же отпустили под судебный надзор, предъявив предварительные обвинения.Среди них — отказ предоставлять данные уполномоченным органам по запросу и соучастие в управлении онлайн-платформой, которая допускает совершение нелегальных транзакций организованной группой. Команда Telegram подчёркивала, что мессенджер соблюдает законы ЕС. Адвокат Дурова называл обвинения «абсурдными».В марте 2025 года французский суд разрешил Дурову временно покинуть страну. Он отправился в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram. В мае Politico сообщила, что предпринимателю не разрешили поездку в США на «переговоры с инвестиционными фондами».#новости