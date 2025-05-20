Французская прокуратора не разрешила Павлу Дурову поехать в США на переговоры с инвесторами

Основатель Telegram с сентября 2024 года находится во Франции под судебным контролем из-за обвинений, связанных с работой мессенджера. Дуров попросил французскую прокуратуру разрешить поездку в США на «переговоры с инвестиционными фондами», пишет Politico.В ведомстве заявили, что отказали основателю Telegram, поскольку «не сочли такую поездку оправданной».До этого Дуров заявил, что глава французской разведки Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед местными выборами. Глава Telegram отказался. МИД Франции назвал его слова недостоверными.Позже Дуров добавил, что представители французских спецслужб также пытались получить от него IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но «их основным направлением всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина».Павел Дуров, фото AFPОснователя Telegram задержали в Париже 24 августа 2024 года. В деле: по которому проходит Дуров, 12 обвинений, в том числе отказ в передаче информации правоохранительным органам, соучастие в мошенничестве, распространении наркотиков, хранении детской порнографии и отмывании денег.Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у ареста основателя Telegram «нет политической подоплёки». Адвокат Дурова называет обвинения «абсурдными». Команда Telegram подчёркивала, что мессенджер соблюдает законы.После ареста Дуров пообещал усилить модерацию в Telegram и наладить взаимодействие с правоохранительными органами заинтересованных стран. В декабре 2024-го мессенджер рассказал, что за год заблокировал 15,4 млн групп и каналов. Большая часть содержала материалы о сексуальном насилии над детьми и пропаганду терроризма.В марте 2025 года французский суд разрешил Павлу Дурову «на несколько недель» покинуть страну. Он отправился в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram.#новости