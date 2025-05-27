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Полина Лааксо
Телеграм

Российские легальные игорные зоны попросили Telegram вывести их каналы из «теневого бана» — чтобы «повысить информированность» аудитории об устройстве законного бизнеса

И тем самым снизить количество обращений к «незаконным и подпольным аналогам».

  • Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) направила обращение основателю Telegram Павлу Дурову, пишет РБК со ссылкой на АИРИС и копию письма.
  • По закону игорный бизнес в России может работать только в специальных зонах. Они не принимают ставки на спортивные события и не занимаются онлайн-гемблингом, их регулирует государство. Деньги они выручают не только от казино, но ещё и от туристических услуг.
  • При этом их каналы не ищутся через поисковик в мессенджере. И из-за «низкой ротации» и «теневого бана» сторонние платформы для аналитики неверно причисляют их к «букмекерским». По этой причине АИРИС и попросила руководство мессенджера отнести такие игорные зоны в отдельную категорию.
  • Легальные участники рынка могут попытаться оспорить действия Telegram через суд, ссылаясь на положения о недобросовестной конкуренции и монополии. Но перспективы неочевидны, говорят в юридической фирме Insight Advocates. Закон не принуждает частные сервисы предоставлять одинаковые условия для всех типов бизнеса.
  • К тому же большинство соцплатформ ограничивают продвижение даже легальных компаний, потому что те «могут легко перейти грань дозволенного». А если и разрешают, то, скорее всего, при «строгом геотаргетинге, возрастном контроле и предварительной верификации», добавили в Digital & Analogue Partners.
Источник фото: The Verge
Источник фото: The Verge

#новости #telegram

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