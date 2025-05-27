Российские легальные игорные зоны попросили Telegram вывести их каналы из «теневого бана» — чтобы «повысить информированность» аудитории об устройстве законного бизнеса

И тем самым снизить количество обращений к «незаконным и подпольным аналогам».Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) направила обращение основателю Telegram Павлу Дурову, пишет РБК со ссылкой на АИРИС и копию письма.По закону игорный бизнес в России может работать только в специальных зонах. Они не принимают ставки на спортивные события и не занимаются онлайн-гемблингом, их регулирует государство. Деньги они выручают не только от казино, но ещё и от туристических услуг.При этом их каналы не ищутся через поисковик в мессенджере. И из-за «низкой ротации» и «теневого бана» сторонние платформы для аналитики неверно причисляют их к «букмекерским». По этой причине АИРИС и попросила руководство мессенджера отнести такие игорные зоны в отдельную категорию.Легальные участники рынка могут попытаться оспорить действия Telegram через суд, ссылаясь на положения о недобросовестной конкуренции и монополии. Но перспективы неочевидны, говорят в юридической фирме Insight Advocates. Закон не принуждает частные сервисы предоставлять одинаковые условия для всех типов бизнеса.К тому же большинство соцплатформ ограничивают продвижение даже легальных компаний, потому что те «могут легко перейти грань дозволенного». А если и разрешают, то, скорее всего, при «строгом геотаргетинге, возрастном контроле и предварительной верификации», добавили в Digital & Analogue Partners.Источник фото: The Verge#новости #telegram