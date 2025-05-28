В 2025 году Telegram ежедневно получает более 3 млн переходов из поисковика — «Яндекс»

Раньше «эффект был слабее», говорят участники медиарынка. Однако стабильным приток поискового трафика в Telegram-каналы всё равно не назовёшь.По статистике «Яндекса», которую привёл «Ъ», 70% переходов совершаются на «конкретный контент» каналов. 30% — когда пользователь «специально ищет точку входа в канал [нужной компании] в мессенджере».Исследование Seowork показало, что Telegram-каналы начали лучше индексироваться поисковыми системами. В начале 2024 года число показов ссылок, ведущих в Telegram, находилось на уровне 1,7 млн, а в декабре составило 3,7 млн. В «Яндексе» они «чаще всего» появляются в топ-10 выдачи. В Google — ниже 20 позиции.Чаще всего каналы появлялись в верхней части «Яндекса», когда пользователь искал услугу или продукт без привязки к бренду. А вторые в «рейтинге» — запросы на конкретные продукт и марку.Некоторые опрошенные «Ь» участники медиарынка тоже заметили, что каналы лучше индексируются в поисковиках и это позволяет привлекать дополнительный трафик. Но в основном это касается крупных сообществ, в частности новостных, нежели блогеров, отмечают в Purple Door и Ассоциации блогеров и агентств.Источник фото: «Бизнес Online»#новости