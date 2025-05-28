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Таня Боброва
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Telegram и xAI Илона Маска договорились о партнёрстве — чат-бота Grok интегрируют «во все приложения мессенджера»

Партнёрство заключили на год.

  • Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. Чат-бота Grok от xAI Маска интегрируют «во все приложения Telegram» летом 2025 года.
  • По словам Дурова, партнёрство «укрепит финансовое положение Telegram»: компания получит $300 млн в виде денег и доли от xAI, а также 50% выручки от подписок xAI, проданных через мессенджер.
  • Чат-бота Grok в Telegram запустили весной 2025 года. Он доступен бесплатно владельцам платной подписки Telegram Premium, а под «капотом» — последняя выпущенная модель xAI, Grok 3. Будут ли его обновлять и как часто, Маск не уточнял. У бота 147,4 тысячи пользователей в месяц, проверила редакция vc.ru.
  • Согласно скринкасту, которым поделился Дуров, Grok будет, например, проверять факты, пересказывать посты, редактировать стиль сообщений перед отправкой и искать ответы на вопросы из строки поиска, а также модерировать чаты и генерировать аватары.
Источник: Telegram-канал Павла Дурова

#новости #grok

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