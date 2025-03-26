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Полина Лааксо
Телеграм

Илон Маск подтвердил запуск чат-бота Grok в Telegram

Ранее на релиз намекал основатель мессенджера Павел Дуров.

  • GrokAI доступен бесплатно владельцам платной подписки Telegram Premium, а под «капотом» — последняя выпущенная модель xAI, Grok 3.
  • Будут ли его обновлять и как часто, глава xAI Маск не сообщил. Разработчики позже уточнили: функций Think для «рассуждений», а также DeepSearch для более подробного анализа источников в Telegram не будет. Они останутся преимуществами нативного приложения Grok и чата в соцсети Х.
  • Появление бота пользователи заметили ещё 20 марта 2025 года. На момент написания заметки некоторые жалуются, что тот не реагирует на запросы, — предполагая, что проблема в наплыве трафика и высокой нагрузке. Протестировать GrokAI не смог и редактор vc.ru. Ранее пользователи отмечали, что Telegram-бот «зацензурирован» и не отвечает на часть вопросов.
Источник фото: Bloomberg
Источник фото: Bloomberg

#новости #grok #telegram

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