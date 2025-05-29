«Никакой сделки подписано не было»: Илон Маск уточнил заявление Дурова о годовом партнёрстве Telegram и xAI

Основатель мессенджера рассказал о нём 28 мая 2025 года.По словам Павла Дурова, летом 2025 года чат-бота Grok от xAI интегрируют в экосистему Telegram, а сам Telegram получит от разработчика «$300 млн в виде денег и доли».В ответ на это заявление Маск публично подчеркнул, что стороны ещё ничего не подписали, но вдаваться в детали не стал. Дуров подтвердил его слова, уточнив: «К принципиальному согласию пришли, но формальности пока не уладили».Источник фото: Getty ImagesНекоторые пользователи в комментариях недоумевают, зачем анонсировать важное для пиара соглашение, если оно ещё «не закреплено на бумаге», и не исключают, что из-за этого сделки может и не быть.Полина ЛааксоТелеграм22 маяПрибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн в 2023-м — FT Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд. #новости #grok