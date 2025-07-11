В Telegram появился новый формат рекламы — баннеры в видео

Premium-подписчики не будут видеть рекламу. Теперь рекламодателям доступно размещение текстовых объявлений, которые публикуются в мессенджере через рекламную платформу Telegram Ads, в видеоплеере Telegram. Реклама расположена в нижней части экрана, не перекрывая основной контент в видео, сообщили в «МТС AdTech».Источник: «МТС AdTech»Реклама появляется через пять секунд после начала просмотра видео и отображается на протяжении девяти секунд, после чего её можно закрыть. Если пользователь этого не сделал, через 30 секунд она пропадёт автоматически. Следующая реклама показывается через 120 секунд после закрытия предыдущей.Стоимость размещения рекламы — от €1 за 1000 показов (CPM), для тематик Politics & Incidents — от €0,5. В качестве посадочной страницы рекламодатель может указать сайт, Telegram-канал, чат-бот, профиль или пригласительную ссылку. Максимальная длина текста объявления составляет 160 символов.Также доступны дополнительные настройки: поддержка кастомных эмодзи (+20% к CPM) и добавление иконки посадочной страницы (+30% к CPM). Как и в случае с другими форматами Telegram Ads, Premium-подписчики её видеть не будут.Источник: «МТС AdTech»#новости #telegram