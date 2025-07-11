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Данила Бычков
Телеграм

В Telegram появился новый формат рекламы — баннеры в видео

Premium-подписчики не будут видеть рекламу.

  • Теперь рекламодателям доступно размещение текстовых объявлений, которые публикуются в мессенджере через рекламную платформу Telegram Ads, в видеоплеере Telegram. Реклама расположена в нижней части экрана, не перекрывая основной контент в видео, сообщили в «МТС AdTech».
Источник: «МТС AdTech»
Источник: «МТС AdTech»
  • Реклама появляется через пять секунд после начала просмотра видео и отображается на протяжении девяти секунд, после чего её можно закрыть. Если пользователь этого не сделал, через 30 секунд она пропадёт автоматически. Следующая реклама показывается через 120 секунд после закрытия предыдущей.
  • Стоимость размещения рекламы — от €1 за 1000 показов (CPM), для тематик Politics & Incidents — от €0,5. В качестве посадочной страницы рекламодатель может указать сайт, Telegram-канал, чат-бот, профиль или пригласительную ссылку. Максимальная длина текста объявления составляет 160 символов.
  • Также доступны дополнительные настройки: поддержка кастомных эмодзи (+20% к CPM) и добавление иконки посадочной страницы (+30% к CPM). Как и в случае с другими форматами Telegram Ads, Premium-подписчики её видеть не будут.
Источник: «МТС AdTech»
Источник: «МТС AdTech»

#новости #telegram

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