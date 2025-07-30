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Полина Лааксо
Телеграм

В бета-версии Telegram обнаружили возможность искать публикации по всем публичным каналам — даже тем, на которые пользователь не подписан

Используя ключевые слова.

  • Но есть лимиты — не больше двух поисковых запросов в день. Снять ограничение можно, заплатив 10 «звёзд». Внимание на функцию обновления 11.14.0 обратили отраслевые каналы.
  • Пока неизвестно, что именно гарантирует взнос: безлимитный поиск на оставшуюся часть дня, на целые сутки или же право задать ограниченное количество запросов.
Источник скриншотов: TeleLakel
Источник скриншотов: TeleLakel
  • Telegram запустил внутреннюю валюту Telegram Stars, «звёзды», в июне 2024 года. Цена зависит от устройства и способа оплаты. Например, в iOS-приложении 100 «звёзд» обойдутся в 229 рублей, а в Premium Bot — 179 рублей.

#новости

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