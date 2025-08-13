«Активно боремся с вредоносным контентом»: Telegram прокомментировал решение Роскомнадзора ограничить звонки в мессенджере

Среди причин «частичных ограничений» регулятор назвал борьбу с преступниками.Комментарий мессенджера приводят РБК и Forbes. В компании заявили, что «активно борются с вредоносным контентом, мошенничеством, призывами к диверсиям и насилию» и ежедневно удаляют «миллионы» таких материалов.Кроме того, сервис впервые ввёл «детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может определять, от кого принимать звонки, или полностью отключать звонки».Так в Telegram прокомментировали заявление Роскомнадзора о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. По словам регулятора, мера нужна для «противодействия преступникам». В Минцифры отметили, что доступ к звонкам восстановят, если сервисы выполнят требования российского законодательства.Полина ЛааксоСервисы2чБлокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #telegram