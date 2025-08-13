Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Инвестиции
Деньги
Крипто
Путешествия
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Телеграм

«Активно боремся с вредоносным контентом»: Telegram прокомментировал решение Роскомнадзора ограничить звонки в мессенджере

Среди причин «частичных ограничений» регулятор назвал борьбу с преступниками.

  • Комментарий мессенджера приводят РБК и Forbes. В компании заявили, что «активно борются с вредоносным контентом, мошенничеством, призывами к диверсиям и насилию» и ежедневно удаляют «миллионы» таких материалов.
  • Кроме того, сервис впервые ввёл «детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может определять, от кого принимать звонки, или полностью отключать звонки».
  • Так в Telegram прокомментировали заявление Роскомнадзора о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. По словам регулятора, мера нужна для «противодействия преступникам». В Минцифры отметили, что доступ к звонкам восстановят, если сервисы выполнят требования российского законодательства.
Полина Лааксо
Сервисы
Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут

Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».

Источник фото: «Роскомсвобода» 

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #telegram

13
4
1
86 комментариев