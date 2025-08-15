Цифровые подарки к 12-летию Telegram разошлись за три минуты и принесли мессенджеру $11 млн выручки

Результатами поделился основатель Telegram Павел Дуров. В продаже было шесть лимитированных подарков в количестве 965 тысяч штук. $11 млн — это 877,4 млн рублей по курсу ЦБ на 15 августа 2025 года.Солнцезащитные очки Павла Дурова, например, стоили 30 тысяч «звёзд». Их было 5000 штук. Resistance Dog — пёс в капюшоне, он же символ «цифрового сопротивления» — продавали за 5000 «звёзд». Общее количество — 20 тысяч штук. Купить их могли только подписчики Premium. Очки — не больше трёх единиц на один аккаунт. Собака — не больше пяти.По данным канала «Тайны NFT-дропов», очки раскупили за 15 секунд, доску для сёрфинга — за 40, собаку — за 56, песочный замок — за 1 минуту 24 секунды, фламинго — за 1 минуту 54 секунды, а кокос — за 2 минуты 59 секунд. Дуров пишет, что собаку и очки разобрали за 15 секунд.Основатель мессенджера впервые анонсировал выход подарков за час до релиза, что в конечном счёте отразилось на работе инфраструктуры, отметил автор Investment Kingyru. Сделки по покупке «звёзд» могли занимать вплоть до 20 минут. Fragment «падал» от «перегрузки».Источник скриншота: TON — LiveОграничения на покупку подарков ввели в конце июля 2025 года. Стоимость «звёзд», за которые их можно приобрести, зависит от устройства и способа оплаты. В iOS-приложении 25 тысяч монет можно купить за 68,9 тысячи рублей, а в Premium Bot — за 40,9 тысячи рублей.#новости