Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Техника
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Телеграм

Цифровые подарки к 12-летию Telegram разошлись за три минуты и принесли мессенджеру $11 млн выручки

Результатами поделился основатель Telegram Павел Дуров.

  • В продаже было шесть лимитированных подарков в количестве 965 тысяч штук. $11 млн — это 877,4 млн рублей по курсу ЦБ на 15 августа 2025 года.
  • Солнцезащитные очки Павла Дурова, например, стоили 30 тысяч «звёзд». Их было 5000 штук. Resistance Dog — пёс в капюшоне, он же символ «цифрового сопротивления» — продавали за 5000 «звёзд». Общее количество — 20 тысяч штук. Купить их могли только подписчики Premium. Очки — не больше трёх единиц на один аккаунт. Собака — не больше пяти.
  • По данным канала «Тайны NFT-дропов», очки раскупили за 15 секунд, доску для сёрфинга — за 40, собаку — за 56, песочный замок — за 1 минуту 24 секунды, фламинго — за 1 минуту 54 секунды, а кокос — за 2 минуты 59 секунд. Дуров пишет, что собаку и очки разобрали за 15 секунд.
  • Основатель мессенджера впервые анонсировал выход подарков за час до релиза, что в конечном счёте отразилось на работе инфраструктуры, отметил автор Investment Kingyru. Сделки по покупке «звёзд» могли занимать вплоть до 20 минут. Fragment «падал» от «перегрузки».
Источник скриншота: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftonlive%2F503&postId=2159382" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">TON — Live</a>
Источник скриншота: TON — Live
  • Ограничения на покупку подарков ввели в конце июля 2025 года. Стоимость «звёзд», за которые их можно приобрести, зависит от устройства и способа оплаты. В iOS-приложении 25 тысяч монет можно купить за 68,9 тысячи рублей, а в Premium Bot — за 40,9 тысячи рублей.

#новости

3
1
1
54 комментария