Telegram добавил поиск постов по всем публичным каналам

А ещё — рейтинг профиля и возможность создавать альбомы «Историй» и коллекции подарков.Мессенджер обновился второй раз за июль 2025 года. В строке поиска появлась вкладка «Посты», где отображаются результаты из публичных каналов. Поиск постов доступен только Premium-пользователям.О тестировании функции 30 июля 2025 года писали отраслевые каналы. По их данным, на поиск есть лимиты — не больше двух запросов в день. Снять ограничение можно, заплатив 10 «звёзд» (внутренняя валюта мессенджера). В анонсе Telegram об ограничениях не сказано.Источник здесь и далее: Telegram В профилях пользователей появился значок рейтинга. Число на нём зависит от общего объёма успешных транзакций с использованием «звёзд». Рейтинг видят все пользователи. По мнению компании, он поможет владельцам каналов понять добросовестность пользователя.Покупка подарков, отправка платных сообщений и оплата предложенных постов «звёздами» повышают рейтинг. При возврате денег за покупку «звёзд» или обмене подарков на «звёзды» рейтинг снижается.Мессенджер добавил возможность объединять «Истории» в альбомы. По его словам, бизнес-аккаунты и авторы смогут, например, использовать альбомы для демонстрации товаров или создания плейлистов. Чтобы добавить «Истории» в альбом, нужно на вкладке «Публикации» в профиле нажать на «Добавить альбом».Пользователи смогут добавлять подарки в своём профиле или канале в коллекции. Чтобы сделать это, нужно открыть вкладку «Подарки», выбрать подарок и нажать «Добавить в коллекцию». Один и тот же подарок может входить в несколько коллекций.Telegram анонсировал появление подарков «нового типа» с ограниченным тиражом — они будут доступны только подписчикам Premium. При этом один пользователь сможет купить лишь ограниченное количество таких подарков.Разработчики ботов и мини-приложений смогут управлять ими в мини-приложении @BotFather.#новости #telegram