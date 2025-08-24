Telegram тестирует возможность показывать в профиле прослушиваемую песню — почти как во «ВКонтакте»

Речь о треках, загруженных в виде файлов и воспроизводимых через встроенный плеер.Функцию обнаружила редакция Beta Info в бета-версии Telegram для macOS и канал TeleLakel в бета-версии для iOS. Композиция покажется в шапке профиля под горизонтальным меню.Можно создать целый публичный плейлист, добавляя в профиль различные песни — из личных чатов, «Избранного» или же чужих плейлистов. Судя по скриншотам, пользователи смогут открыть его, нажав на песню, которую человек слушает в данный момент.Источник: TeleLakelИсточник: TON — Live«ВКонтакте» запустила функцию, которая позволяет показывать прослушиваемую музыку в статусе, в 2013 году.В 2024 году возможность добавлять в описание профиля песню предусмотрел Instagram*.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости