Полина Лааксо
Телеграм

Telegram тестирует возможность показывать в профиле прослушиваемую песню — почти как во «ВКонтакте»

Речь о треках, загруженных в виде файлов и воспроизводимых через встроенный плеер.

  • Функцию обнаружила редакция Beta Info в бета-версии Telegram для macOS и канал TeleLakel в бета-версии для iOS. Композиция покажется в шапке профиля под горизонтальным меню.
  • Можно создать целый публичный плейлист, добавляя в профиль различные песни — из личных чатов, «Избранного» или же чужих плейлистов. Судя по скриншотам, пользователи смогут открыть его, нажав на песню, которую человек слушает в данный момент.
Источник: TeleLakel
Источник: TeleLakel
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftonlive%2F511&amp;postId=2177214" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">TON — Live</a>
Источник: TON — Live
  • «ВКонтакте» запустила функцию, которая позволяет показывать прослушиваемую музыку в статусе, в 2013 году.
  • В 2024 году возможность добавлять в описание профиля песню предусмотрел Instagram*.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

