Дуров об аресте, случившемся ровно год назад: «Всё, что Франция получила от моего задержания, так это ущерб имиджу свободной страны»

Год назад французская полиция задержала меня на четыре дня, потому что люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для организации преступлений. <...>

Год спустя против меня всё ещё ведётся «уголовное расследование», но следователям никак не удаётся доказать правонарушения с моей стороны или стороны Telegram. Наши модерационные стандарты соответствуют общепринятым в индустрии. Компания реагировала на все запросы юридически обязывающего характера.

Как ни парадоксально, но меня арестовали из-за ошибки полиции. До августа 2024 года она игнорировала законы Франции и ЕС и юридические процедуры, которые требовалось соблюсти при отправке запросов. Правила можно было погуглить или спросить.