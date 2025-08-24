Популярное
Полина Лааксо
Телеграм

Дуров об аресте, случившемся ровно год назад: «Всё, что Франция получила от моего задержания, так это ущерб имиджу свободной страны»

Основатель Telegram считает то решение беспрецедентным и абсурдным с точки зрения и закона, и логики.

  • Павел Дуров рассказал, что дату апелляции по-прежнему не назначили, а сам он всё ещё должен отмечаться во Франции каждые две недели.

Год назад французская полиция задержала меня на четыре дня, потому что люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для организации преступлений. <...>

Год спустя против меня всё ещё ведётся «уголовное расследование», но следователям никак не удаётся доказать правонарушения с моей стороны или стороны Telegram. Наши модерационные стандарты соответствуют общепринятым в индустрии. Компания реагировала на все запросы юридически обязывающего характера.

Как ни парадоксально, но меня арестовали из-за ошибки полиции. До августа 2024 года она игнорировала законы Франции и ЕС и юридические процедуры, которые требовалось соблюсти при отправке запросов. Правила можно было погуглить или спросить.

Павел Дуров
Дуров. Источник фото: Global Look Press
Дуров. Источник фото: Global Look Press

  • Дурова задержали в парижском аэропорту и поместили под стражу 24 августа 2024 года.

  • Источники местных СМИ говорили, что отсутствие модерации в Telegram и нежелание сотрудничать с органами превращает его в соучастника преступлений. Без конспирологии тоже не обошлось. WSJ допускало, что основатель может представлять ценность для западных спецслужб.

  • В Telegram заявляли, что соблюдают законы ЕС. Libération также сообщало, что мессенджер создал отдельный канал связи для Главного управления внутренней безопасности МВД Франции и якобы помог предотвратить несколько терактов.

  • В защиту Дурова высказались разные предприниматели. Илон Маск саркастично назвал ситуацию «убедительной рекламой первой поправки» о свободе слова. Олег Тиньков заявил, что «утопические мысли» Дурова не должны лишать его свободы.

  • Создатель Ethereum Виталик Бутерин написал, что задержание за якобы плохую модерацию и нераскрытие данных пользователей «вызывает тревогу за будущее ПО и свободы коммуникаций в Европе». Создатель Y Combinator Пол Грэм отметил: «Сложно представить себе страну, которая одновременно арестовывает основателя Telegram и остаётся крупным центром стартапов».

  • Дурова отпустили 28 августа под судебный надзор, предъявив ему предварительные обвинения, среди которых в том числе отказ от передачи информации правоохранительным органам, соучастие в мошенничестве, распространении наркотиков, хранении детской порнографии и отмывании денег.

  • В июне 2025 года Le Monde сообщило, что предприниматель смог добиться смягчения надзора, получив право выезжать в Дубай на срок не дольше 14 дней подряд. Как отмечало Reuters, во Франции попасть под формальное расследование ещё не значит быть признанным виновным. Оно может длиться годами. Да и дело могут переквалифицировать.

Полина Лааксо
Телеграм
Нелогичные действия французских властей, четыре дня как в «одиночке» и «огонь по своим»: Павел Дуров дал второе интервью Такеру Карлсону

Краткая выжимка разговора основателя Telegram с американским журналистом.

Дуров

#новости

3
1
23 комментария