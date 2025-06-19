Le Monde: Дуров добился смягчения судебного надзора во Франции — он сможет выезжать в Дубай на срок не дольше 14 дней подряд

О своих поездках он также должен уведомлять суд.Решение вынесла палата Апелляционного суда Парижа по ходатайству Павла Дурова, который в начале июня 2025 года попросил отменить судебный надзор, пишет Le Monde.По данным издания, основателю Telegram разрешили с 10 июля 2025 года покидать Францию максимум на 14 дней подряд, но только для поездок в Дубай, где проживают его родственники и где находится офис Telegram.Источник Le Monde добавил, что «другие меры» судебного надзора продолжат действовать. Дуров также должен будет уведомлять о своих поездках суд.Полина ЛааксоТелеграм10 июняНелогичные действия французских властей, четыре дня как в «одиночке» и «огонь по своим»: Павел Дуров дал второе интервью Такеру Карлсону Краткая выжимка разговора основателя Telegram с американским журналистом.Основателя Telegram задержали в Париже 24 августа 2024 года. В деле, по которому проходит Дуров, несколько обвинений, в том числе отказ в передаче информации правоохранительным органам, соучастие в мошенничестве, распространении наркотиков, хранении детской порнографии и отмывании денег.Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что у ареста основателя Telegram «нет политической подоплёки». Адвокат Дурова называет обвинения «абсурдными». Команда Telegram подчёркивала, что мессенджер соблюдает законы.После ареста Дуров пообещал усилить модерацию в Telegram и наладить взаимодействие с правоохранительными органами заинтересованных стран. В декабре 2024-го мессенджер рассказал, что за год заблокировал 15,4 млн групп и каналов. Большая часть содержала материалы о сексуальном насилии над детьми и пропаганду терроризма.В марте 2025 года французский суд разрешил Дурову «на несколько недель» покинуть страну. Он отправился в Дубай.В мае Дуров выступил с критикой французских спецслужб и заявил, что глава местной разведки Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед местными выборами, а также добавил, что «их [спецслужб] основным направлением всегда была геополитика». МИД Франции назвал его слова недостоверными.После этого французская прокуратура не разрешила Павлу Дурову поехать в США на переговоры с инвесторами, а затем суд отказал в поездке на Freedom Forum в Осло.Полина ЛааксоТелеграм4ч«Вопрос не в цене. Telegram просто не продаётся. Это идея, а не товар»: Павел Дуров — о будущем мессенджера после своей смерти, о сравнениях с Маском и конкуренции с WhatsApp* Выжимка интервью основателя Telegram французскому изданию Le Point.#новости #дуров