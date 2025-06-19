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Артур Томилко
Право

Le Monde: Дуров добился смягчения судебного надзора во Франции — он сможет выезжать в Дубай на срок не дольше 14 дней подряд

О своих поездках он также должен уведомлять суд.

  • Решение вынесла палата Апелляционного суда Парижа по ходатайству Павла Дурова, который в начале июня 2025 года попросил отменить судебный надзор, пишет Le Monde.
  • По данным издания, основателю Telegram разрешили с 10 июля 2025 года покидать Францию максимум на 14 дней подряд, но только для поездок в Дубай, где проживают его родственники и где находится офис Telegram.
  • Источник Le Monde добавил, что «другие меры» судебного надзора продолжат действовать. Дуров также должен будет уведомлять о своих поездках суд.
Полина Лааксо
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Краткая выжимка разговора основателя Telegram с американским журналистом.

Дуров
  • Основателя Telegram задержали в Париже 24 августа 2024 года. В деле, по которому проходит Дуров, несколько обвинений, в том числе отказ в передаче информации правоохранительным органам, соучастие в мошенничестве, распространении наркотиков, хранении детской порнографии и отмывании денег.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что у ареста основателя Telegram «нет политической подоплёки». Адвокат Дурова называет обвинения «абсурдными». Команда Telegram подчёркивала, что мессенджер соблюдает законы.
  • После ареста Дуров пообещал усилить модерацию в Telegram и наладить взаимодействие с правоохранительными органами заинтересованных стран. В декабре 2024-го мессенджер рассказал, что за год заблокировал 15,4 млн групп и каналов. Большая часть содержала материалы о сексуальном насилии над детьми и пропаганду терроризма.
  • В марте 2025 года французский суд разрешил Дурову «на несколько недель» покинуть страну. Он отправился в Дубай.
  • В мае Дуров выступил с критикой французских спецслужб и заявил, что глава местной разведки Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед местными выборами, а также добавил, что «их [спецслужб] основным направлением всегда была геополитика». МИД Франции назвал его слова недостоверными.
  • После этого французская прокуратура не разрешила Павлу Дурову поехать в США на переговоры с инвесторами, а затем суд отказал в поездке на Freedom Forum в Осло.
Полина Лааксо
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«Вопрос не в цене. Telegram просто не продаётся. Это идея, а не товар»: Павел Дуров — о будущем мессенджера после своей смерти, о сравнениях с Маском и конкуренции с WhatsApp*

Выжимка интервью основателя Telegram французскому изданию Le Point.

Дуров. Источник: Le Point

#новости #дуров

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