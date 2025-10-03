Популярное
Таня Боброва
Телеграм

Роскомнадзор напомнил о необходимости блогеров-«десятитысячников» передать права администратора их Telegram-каналов боту, чтобы получить маркировку

Бот работает с весны 2025 года.

Скриншот vc.ru
  • «Ведомости» сообщили, что теперь после регистрации Telegram-канала блогеры должны запустить бота от Роскомнадзора и дать ему права администратора. Газета ссылается на сообщение регулятора.
  • Однако из него следует, что такое правило для получения Telegram-каналом маркироки «А+» при регистрации в перечне блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков было и раньше.
  • Согласно видеоинструкции от июля 2025-го, после подачи заявления на Госуслугах нужно запустить бота, передать ему номер телефона и дать некоторые права администратора в канале. О необходимости добавить бота в администраторы регистрируемого канала говорится и в инструкции от января 2025-го.
  • В Роскомнадзоре напомнили, что при пропуске шага заявление вернётся с формальным признаком отказа. Тогда нужно пройти регистрацию повторно.
  • С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, по которому блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны сообщать о себе в Роскомнадзор — чтобы тот включил их в реестр.
  • С 1 января 2025 года в канале или на странице без отметки о включении в реестр Роскомнадзора рекламодателям нельзя размещать рекламу. Создателям страниц запрещено указывать информацию о способах финансирования их работы. Также нельзя репостить записи с их страниц. В апреле Роскомнадзор сообщил о запуске бота, который нужен для выполнения требований закона об обязательной маркировке.

#новости

113 комментариев