Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Путешествия
AI
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Телеграм

РКН объяснил «десятитысячникам», что его Telegram-бот не может отнять права у владельца и администраторов канала или удалить сам канал

Вопросы возникли, после того как регулятор напомнил про «обязательные этапы» при регистрации каналов в реестре.

Маркировка, которую проставляет бот, — это «А+» рядом с названием канала
Маркировка, которую проставляет бот, — это «А+» рядом с названием канала
  • Речь о боте Trust Channel, которого каналы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны добавить в администраторы, если хотят получить маркировку «А+».
  • Боту нужно дать только два права: «Изменение профиля канала» и «Добавление подписчиков». Первое необходимо, чтобы регулятор проставил значок. Второе — для проверки числа пользователей.
  • С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, по которому блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны сообщать о себе в Роскомнадзор — чтобы тот включил их в реестр.
  • Тем, кто не добавился в перечень, нельзя собирать донаты, а рекламодателям — покупать у них рекламу. Регулятор также может исключить канал или автора из списка, если тот сделал репост контента со страницы, у которой от 10 тысяч подписчиков, но регистрации в реестре нет.
  • О запуске бота Trust Channel, который позволяет промаркировать канал, РКН сообщил в апреле 2025 года.

#новости

44
3
101 комментарий