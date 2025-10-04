РКН объяснил «десятитысячникам», что его Telegram-бот не может отнять права у владельца и администраторов канала или удалить сам канал

Вопросы возникли, после того как регулятор напомнил про «обязательные этапы» при регистрации каналов в реестре.Маркировка, которую проставляет бот, — это «А+» рядом с названием каналаРечь о боте Trust Channel, которого каналы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны добавить в администраторы, если хотят получить маркировку «А+».Боту нужно дать только два права: «Изменение профиля канала» и «Добавление подписчиков». Первое необходимо, чтобы регулятор проставил значок. Второе — для проверки числа пользователей.С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, по которому блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны сообщать о себе в Роскомнадзор — чтобы тот включил их в реестр.Тем, кто не добавился в перечень, нельзя собирать донаты, а рекламодателям — покупать у них рекламу. Регулятор также может исключить канал или автора из списка, если тот сделал репост контента со страницы, у которой от 10 тысяч подписчиков, но регистрации в реестре нет.О запуске бота Trust Channel, который позволяет промаркировать канал, РКН сообщил в апреле 2025 года.#новости