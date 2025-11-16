Telegram провёл свой первый аукцион подарков — средняя цена по итогам 50 раундов составила 335,8 тысячи «звёзд», или примерно 550 тысяч рублей

Подсчёты могут отличаться, так как «звёзды» по-разному стоят на разных устройствах.Скриншот vc.ruАукцион начался в 19:59 мск 15 ноября 2025 года и продлился до 1:04 мск 16 ноября. Первый раунд шёл один час, остальные 49 — по пять минут каждый.Подарок — Telegram Plane: значок бумажного самолётика. Общая эмиссия: 1000 штук. В каждом раунде раздавали по 20 подарков тем, у кого к концу круга были самые высокие ставки.По данным канала Gift Auctions, в первом раунде минимальная ставка равнялась 19,8 тысячи «звёзд», а самая высокая — 7,55 млн. Во втором — 20,6 тысячи и 10,08 млн соответственно. В третьем — 23,9 тысячи и 555,6 тысячи.В десятом минимальная составила 17,5 тысячи, а максимальная — 333,3 тысячи. В 20 раунде — 51,8 тысячи и 444,4 тысячи. В 30 — 72,4 тысячи и 260,6 тысячи. В 40 раунде — 156,3 тысячи и 380 тысяч. Минимум в заключительном 50 раунде — 324,5 тысячи. Максимум — 343,7 тысячи.Если учитывать цены на «звёзды» в приложении Telegram для Windows, то 7,55 млн — это свыше 12 млн рублей. А 10,08 млн — почти 18 млн рублей. По частным подсчётам разных каналов, мессенджер мог выручить 400-600 млн рублей. Его основатель Павел Дуров результатами аукциона ещё не делился.Скриншот автора «Дайте TON» Кирилла ФилимоноваУчастники аукциона, получившие эксклюзивные подарки, смогут превратить их в коллекционные. Как будут выглядеть улучшения — пока неизвестно.Аукционную механику добавили в обновлении 12.2. Оно вышло 14 ноября 2025 года.#новости