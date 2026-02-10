Популярное
Артур Томилко
Телеграм

Forbes: мессенджер Max начал просить владельцев каналов СМИ «напомнить» о них на других площадках после сообщений о замедлении Telegram

Авторов также просят поделиться с сервисом ссылками на эти публикации.

  • Администраторы зарегистрированных в мессенжере каналов СМИ начали получать от Max рекомендации «напомнить аудитории» о своём канале в Max «с призывом подписываться на него (+ссылка)», пишет Forbes со ссылкой на полученное сообщение.
  • В нём также содержится просьба «поделиться [c Max] ссылками на эти публикации». Других деталей издание не приводит.
  • В августе 2025 года Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.
  • С 9 февраля 2026 года пользователи Telegram в России начали жаловаться на медленную загрузку изображений и видео. За сутки число жалоб на Downdetector превысило 13 тысяч штук.
  • Днём 10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор усилил блокировку Telegram. В ведомстве заявили, что «продолжат введение последовательных ограничений», чтобы добиться от Telegram исполнения российского законодательство. Но идёт ли речь о новых мерах, не пояснили.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #max #роскомнадзор

34
6
5
68 комментариев