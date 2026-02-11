«Прямой замены Telegram сейчас нет»: что ждёт рекламный рынок после замедления мессенджера

В случае ужесточения ограничений или блокировки Telegram усилится спрос на инструменты крупных экосистем: VK, «Яндекса», Ozon, Wildberries, «Авито» и других платформ. Дополнительные бюджеты могут также выделить на Twitch.

Однако полноценной альтернативы Telegram по охватам, вовлечённости и лояльности аудитории сейчас нет, сходятся во мнении эксперты. Национальный мессенджер Max потенциально мог бы выиграть от замедления конкурента, но в нём мало каналов, низкая активность и лояльность пользователей, а также слабый набор инструментов для рекламы.