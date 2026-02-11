«Прямой замены Telegram сейчас нет»: что ждёт рекламный рынок после замедления мессенджера

Массового оттока рекламодателей эксперты не ждут, но компании, вероятно, начнут активнее тестировать другие каналы продвижения.Фото Global Look PressTelegram за последние годы стал одной из ключевых площадок для интернет-рекламы, особенно в сегменте инфлюенс-маркетинга, рассказали РБК представители рекламных агентств. В отдельных категориях доля мессенджера достигает трети рынка.По данным Mediascope, суточная аудитория Telegram в декабре 2025 года достигла 74,3 млн человек, месячная — 93,6 млн человек. В 2025 году на Telegram приходилось около 30-50% рынка инфлюенс‑маркетинга, объём которого достигает 50-60 млрд рублей, оценили участники рынка, с которыми пообщались «Ведомости». По оценкам «СберМаркетинга», доля Telegram Ads и размещений в Telegram-каналах составляет около 1-2% от всех рекламных бюджетов на интернет-рекламу в России. Но мессенджер важен как канал интеграций с блогерами и нативных размещений, признают в компании.Основные рекламодатели на платформе — маркетплейсы, банки, образовательные сервисы, операторы связи, крупные бренды и производители товаров повседневного спроса. Для многих из них Telegram остаётся важным каналом с высокой вовлечённостью и лояльной аудиторией.Как замедление повлияет на рынок рекламы в TelegramПока случаев отказа от рекламных контрактов на продвижение в Telegram нет, рассказали опрошенные РБК агентства. Рынок занял «оценивающую» позицию.Последствия замедления могут быть схожи с тем, что произошло с YouTube в России, полагают эксперты. Доля рекламодателей может снизиться, но «умеренно» — на 10-30%, в первую очередь за счёт крупных консервативных брендов.Рекламные бюджеты будут перераспределяться в пользу тех площадок, куда будут переходить пользователи. В 2026 году компаниям придётся больше экспериментировать с разными каналами продвижения, поэтому эффективность рекламы будет снижаться, а рост рынка замедлится, отмечают собеседники «Ведомостей».В случае ужесточения ограничений или блокировки Telegram усилится спрос на инструменты крупных экосистем: VK, «Яндекса», Ozon, Wildberries, «Авито» и других платформ. Дополнительные бюджеты могут также выделить на Twitch. Однако полноценной альтернативы Telegram по охватам, вовлечённости и лояльности аудитории сейчас нет, сходятся во мнении эксперты. Национальный мессенджер Max потенциально мог бы выиграть от замедления конкурента, но в нём мало каналов, низкая активность и лояльность пользователей, а также слабый набор инструментов для рекламы. Молодая аудитория в значительной степени останется в Telegram, полагают некоторые участники рынка. А «более старшее» поколение будет постепенно рассредотачиваться по другим платформам. Полина ЛааксоСервисывчераДомен YouTube убрали из Нацсистемы доменных имён — в ИТ-отрасли говорят, что это позволяет РКН полностью заблокировать сервис и перенаправить мощности на «замедление» Telegram Последний ограничивают из-за «неисполнения законодательства».10 февраля 2026 года жители некоторых регионов России пожаловались на полную недоступность YouTube без VPN. Видеосервис «замедляют» с 2024 года.#новости