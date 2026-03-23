Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Телеграм

Павел Дуров заявил о полном погашении облигаций, выпущенных Telegram в 2021 году

Весной 2025 года компания привлекла $1,7 млрд за счёт нового выпуска.

  • Об этом основатель мессенджера написал в своём Telegram-канале. Он отметил, что с 2021 года компания выстроила «инновационную стратегию монетизации» и в 2024-м стала прибыльной. «В результате наш новый выпуск облигаций в 2025 году был переподписан», — добавил Дуров.
  • О том, что Telegram привлёк более $1 млрд через продажу облигаций, предприниматель рассказал в марте 2021 года. Источник РБК тогда говорил, что компания разместила пятилетние конвертируемые облигации под 7% годовых.
  • В том же году источники «Ведомостей» рассказали, что мессенджер проводит новое размещение — на $750 млн. В 2023-м Дуров рассказал о размещении облигаций на $270 млн, в 2024-м — на $330 млн. Деталей о выпусках он не раскрывал.
  • В мае 2025-го Дуров подтвердил, что компания выпустила пятилетние облигации под 9% годовых на сумму $1,7 млрд со сроком погашения в июне 2030 года. Тогда он говорил, что более $950 млн из облигаций со сроком погашения в марте 2026-го обменяли на новую эмиссию.
  • В январе 2026-го предприниматель рассказал, что в размещении весной 2025 года «не участвовал ни один российский инвестор», а облигации от 2021-го «практически погашены».
Полина Лааксо
Телеграм
Прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн в 2023-м — FT

Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд.

Источник фото: NYT

4
1
1
17 комментариев