Дуров снова раскритиковал WhatsApp* — на этот раз за псевдошифрование

Он указывал на его ненадёжность ещё в 2016 году.Дуров. Источник фото: Instagram*В своём Telegram-канале Павел Дуров написал, что шифрование в WhatsApp* — «это, возможно, крупнейший обман потребителей в истории». Само слово шифрование он закавычил.WhatsApp*, несмотря на собственные заявления, читает сообщения пользователей и делится ими с третьими лицами. Telegram так не делает и не будет.Павел ДуровК сообщению предприниматель прикрепил скриншот фрагмента из статьи о коллективном иске к WhatsApp*. Авторы утверждают, что в WhatsApp* есть лазейка, которая позволяет Meta*, а также сторонним подрядчикам «обходить шифрование, чтобы читать пользовательские переписки».По их словам, лазейку используют в основном для анализа сообщений, которые помечаются как мошеннические или нарушающие политику WhatsApp*. Но доступ к сообщениям у компании и третьих лиц, включая консалтинг Accenture, «всё равно широкий».Под такой же публикацией Дурова в X некоторые пользователи напомнили, что в WhatsApp* сквозное шифрование работает по умолчанию, а в Telegram — только в секретных чатах.9 апреля 2026 года иск прокомментировал Илон Маск, сказав, что «WhatsApp* нельзя доверять». В компании в ответ на публикацию заявил, что утверждения в иске — «ложь и абсурд»: мессенджер обеспечивает сквозное шифрование с помощью протокола Signal, поэтому доступ к переписке есть исключительно у отправителя и получателя.В 2016 году Павел Дуров поспорил о защищённости WhatsApp* с бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Он заявил, что «большинство пользователей WhatsApp* держат переписки в незашифрованном виде в Google Drive и iCloud», так что «80% сообщений и 100% метаданных хранятся в США и доступны местным спецслужбам». WhatsApp* также может в любое время отключить сквозное шифрование в одностороннем порядке.В 2021 году он критиковал WhatsApp* за решение обмениваться данными с Facebook*. Тогда же подчёркивал, что отсутствие шифрования в Telegam — «миф». По его словам, все чаты зашифрованы, а в секретных шифрование сквозное.В 2025 году в интервью французскому изданию Le Point Дуров сказал, что WhatsApp* копирует всё, что делает Telegram, но с опозданием лет на пять.Полина ЛааксоТелеграм10.05.2025«Лучше бы потратили бюджет на инновации»: Дуров указал на «заказную рекламу» WhatsApp* в Telegram По его словам, раньше конкурент публиковал такое в основном в западных СМИ.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости